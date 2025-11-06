С хеттрик на Осимен Галатасарай унижи Аякс насред Амстердам

С три гола на Виктор Осимен тимът на Галатасарай прегази Аякс с 3:0 в дома на нидерландския гранд. Това беше мач от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Турците вече имат 9 точки, докато положението на домакините е кошмарно - последно място без точка и с най-лоша голова разлика.

Всичките попадения паднаха през второто полувреме, а две от тях бяха от дузпи заради докосвания на топката с ръце.

Осимен отбеляза за 1:0 за Галатасарай с атрактивно засичане с глава в 59-ата след подаване на Льорой Сане.

Само седем по-късно нигерийският щурмовак вкара от наказателен удар, независимо че 41-годишният вратар на Аякс Ремко Пасвеер уцели ъгъла му.

Турците спечелиха още една дузпа, като Осимен реализира и нея - в 78-ата минута.

В следващия кръг отборът от Истанбул ще приеме Роял Юнион СЖ, а Аякс ще е домакин на единствения друг състав без точка до момента - Бенфика. И двата двубоя ще са на 25 ноември.