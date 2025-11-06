Нюкасъл надви Атлетик и продължи успешната си серия в Шампионската лига

Отборът на Нюкасъл записа трета поредна победа в Шампионска лига, след като спечели с 2:0 като домакин на Атлетик Билбао в двубой от четвъртия кръг на основната фаза на турнира.

Първото полувреме не изобилстваше от голови положения, но все пак домакините успяха да поведат в резултата още в 11-ата минута. Тогава Дан Бърн беше точен с глава след центриране от пряк свободен удар на Кийрън Трипиър. В 42-рата минута Жоелинтон не успя да удвои преднината на своя тим, след като ударът му беше спасен от Унай Симон. Бразилецът обаче се реваншира в 49-ата минута, когато се разписа с глава след асистенция на Харви Барнс. Това донесе спокойствие на “свраките”, а баските се активизираха чак в заключителните минути на двубоя и не успяха да предотвратят третата си загуба в турнира през този сезон.

Така Нюкасъл се изкачи на шестата позиция в класирането с актив от 9 точки, докато Атлетик заема 27-ото място със своите 3 пункта.

Снимки: Gettyimages