Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Пафос
  3. Исторически триумф за Пафос в Шампионската лига

Исторически триумф за Пафос в Шампионската лига

  • 5 ное 2025 | 21:52
  • 5187
  • 0
Исторически триумф за Пафос в Шампионската лига

Отборът на Пафос влезе в историята на европейския футбол с първата си победа в основната фаза на Шампионската лига изобщо. Съперникът в паметната вечер беше Виляреал, като първенецът на Кипър се наложи с 1:0 като домакин в Лимасол. Нидерландският защитник Дерик Лукасен реализира гола две минути след почивката.

Така скромният отбор продължава да се представя добре, като вече има 5 точки, след като преди това беше записа две ремита и една загуба. На всичко отгоре съставът запазва “суха” мрежа в трети двубой в надпреварата. В същото време за Виляреал загубата е трета, заради което испанците остават само с точка.

Победата на Пафос дойде след дисциплинирана игра, а и заради неубедителните изяви на “жълтата подводница”. Домакините се защитаваха добре и чакаха своя миг, който дойде в 47-ата минута, когато Лукасен беше точен с глава.

Представителят на Ла Лига пък пропусна две отлични положения през първото полувреме, след което така и не успя да реализира поне веднъж.

В следващия кръг Пафос пак ще е домакин - срещу Монако на 26 ноември, а ден по-рано Виляреал ще гостува на Борусия (Дортмунд).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гол на бивш играч на Черно море помогна на Карабах да стигне до равенство срещу Челси

Гол на бивш играч на Черно море помогна на Карабах да стигне до равенство срещу Челси

  • 5 ное 2025 | 21:40
  • 11908
  • 12
Брюж 2:1 Барселона, греда на Кунде

Брюж 2:1 Барселона, греда на Кунде

  • 5 ное 2025 | 22:30
  • 5614
  • 48
Интер 0:0 Кайрат, ВАР отмени дузпа за домакините

Интер 0:0 Кайрат, ВАР отмени дузпа за домакините

  • 5 ное 2025 | 22:00
  • 2011
  • 2
Манчестър Сити 2:0 Борусия (Д), Холанд заби втория

Манчестър Сити 2:0 Борусия (Д), Холанд заби втория

  • 5 ное 2025 | 21:59
  • 4227
  • 2
Шампионска лига: завършиха ранните двубои

Шампионска лига: завършиха ранните двубои

  • 5 ное 2025 | 21:35
  • 20292
  • 6
Решено е: Де Роси се завръща в Серия "А"

Решено е: Де Роси се завръща в Серия "А"

  • 5 ное 2025 | 20:20
  • 4244
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 5 ное 2025 | 22:00
  • 533764
  • 29
Брюж 2:1 Барселона, греда на Кунде

Брюж 2:1 Барселона, греда на Кунде

  • 5 ное 2025 | 22:30
  • 5614
  • 48
Манчестър Сити 2:0 Борусия (Д), Холанд заби втория

Манчестър Сити 2:0 Борусия (Д), Холанд заби втория

  • 5 ное 2025 | 21:59
  • 4227
  • 2
Интер 0:0 Кайрат, ВАР отмени дузпа за домакините

Интер 0:0 Кайрат, ВАР отмени дузпа за домакините

  • 5 ное 2025 | 22:00
  • 2011
  • 2
Край! Феновете на Левски изкупиха всички билети за дербито с ЦСКА

Край! Феновете на Левски изкупиха всички билети за дербито с ЦСКА

  • 5 ное 2025 | 18:12
  • 23425
  • 79
Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

  • 5 ное 2025 | 17:22
  • 14898
  • 4