Исторически триумф за Пафос в Шампионската лига

Отборът на Пафос влезе в историята на европейския футбол с първата си победа в основната фаза на Шампионската лига изобщо. Съперникът в паметната вечер беше Виляреал, като първенецът на Кипър се наложи с 1:0 като домакин в Лимасол. Нидерландският защитник Дерик Лукасен реализира гола две минути след почивката.

We’ve done it - we’ve actually done it - our first 3 points in the Champions League - Pafos FC 1-0 Villareal #PafosFC #Villareal #Championsleague pic.twitter.com/JNOPW02rAt — Pafos International Supporters Group (@PafosFCsupport) November 5, 2025

Така скромният отбор продължава да се представя добре, като вече има 5 точки, след като преди това беше записа две ремита и една загуба. На всичко отгоре съставът запазва “суха” мрежа в трети двубой в надпреварата. В същото време за Виляреал загубата е трета, заради което испанците остават само с точка.

Победата на Пафос дойде след дисциплинирана игра, а и заради неубедителните изяви на “жълтата подводница”. Домакините се защитаваха добре и чакаха своя миг, който дойде в 47-ата минута, когато Лукасен беше точен с глава.

Представителят на Ла Лига пък пропусна две отлични положения през първото полувреме, след което така и не успя да реализира поне веднъж.

В следващия кръг Пафос пак ще е домакин - срещу Монако на 26 ноември, а ден по-рано Виляреал ще гостува на Борусия (Дортмунд).