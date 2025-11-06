Специалния не успя да преглътне горчиви "аспирини" и Бенфика продължи да пропада в ШЛ

Отборът на Бенфика отново загуби в Шампионската лига, като този път "орлите" преклониха глава на собствения си стадион "Луж" с 0:1 от тима на Байер (Леверкузен).

Това остави португалския гранд на предпоследното място в класирането с четири загуби в четири мача.

Единственият друг отбор с подобна съдба е Аякс, който заради по-лошата си голова разлика е на дъното.

Байер (Леверкузен) от своя страна стигна до първата си победа в основната схема на тазгодишното издание на най-престижния европейски клубен турнир и се изкачи в топ 24.

Бенфика отправи общо 21 удара, от които 6 точни по посока вратата на Леверкузен, но гол така и не вкара.

Гостите бяха по-скромни, но пък и по-прецизни, след като отбелязаха при един от трите точни удара във вратата на съперника. Така се стигна до 65-ата минута, когато Патрик Шик получи топката в наказателното поле и я прати във вратата, пазена от Анатолий Трубин.

До края на мача Бенфика натисна, Николас Отаменди и Доди Люкебакио изпуснаха две възможности, а успоредно с това Грималдо можеше да вкара втори гол за Леверкузен.