Арсенал с нов успех на върха, Сити и Ливърпул настъпват – какво се случи в 10-ия кръг на Висшата лига

  • 4 ное 2025 | 13:54
  • 329
  • 0

Арсенал записа поредна победа и запази „суха мрежа“ в десетия кръг на Висшата лига. Лондончани изглеждат все по-убедителни на върха, след като се справиха без особени проблеми при визитата си на Бърнли.

Арсенал се откъсна още по-напред след успех над Бърнли
Арсенал се откъсна още по-напред след успех над Бърнли

Успехите на Манчестър Сити и Ливърпул обаче задържат интригата в горната част на таблицата. Двата най-скорошни шампиона заемат съответно второто и третото място, оформяйки познатата картина на върха на Премиър лийг.

Манчестър Сити победи Борнемут, като по този начин домакините се смъкнаха до петата позиция. Междувременно Съндърланд успя да измъкне точка срещу Евертън, след като се пребори за равенство и запази серията си без загуба у дома, оставайки в Топ 4.

Истинският акцент на кръга обаче дойде от Нотингам, където Амад Диало спаси Манчестър Юнайтед с впечатляващ гол в края. Младият офанзивен футболист изстреля мощна воле, с която фиксира крайното 2:2 и лиши Нотингам Форест от първата им победа от откриващия уикенд на сезона.

Форест вече виждаше трите точки, след като след почивката направи пълен обрат чрез Морган Гибс-Уайт и Николо Савона, отменяйки ранното попадение на Каземиро. Но Диало се превърна в герой за Юнайтед с класата си в решителния момент.

Нотингам спря победната серия на Манчестър Юнайтед
Нотингам спря победната серия на Манчестър Юнайтед

Разочарованието при Тотнъм продължи. Тимът допусна ново поражение у дома – този път от Челси с 0:1. Това, което разгневи феновете на „шпорите“, не бе толкова самият резултат, колкото беззъбата игра в атака. Лондонският тим почти не застраши вратата на съперника и оцеля единствено благодарение на многобройните намеси на стража Гулиелмо Викарио, който предотврати по-тежка загуба.

