В Англия скочиха на европейските турнири, пречели на графика на местните купи

  • 4 ное 2025 | 10:48
В Англия скочиха на европейските турнири, пречели на графика на местните купи

Календарът с мачовете за Купата на лигата на Англия е пренатоварен поради разширения формат на основните фази на европейските клубни турнири, заявиха от Английската футболна лига. От централата потвърдиха, че четвъртфиналната среща между Кристъл Палас и Арсенал  ще се играе на 23 декември. Носителят на Купата на ФА Палас и лидерът във Висшата лига Арсенал ще се срещнат на „Емирейтс“ точно преди Коледа и в седмицата след другите четвъртфинали. Графикът означава, че Палас трябва да изиграе четири мача за девет дни, освен ако не се направят допълнителни промени, поради мачове във Висшата лига и Лигата на конференциите. Палас е домакин на Манчестър Сити на 14 декември, играе срещу финландския КуПС на „Селхърст Парк“ на 18-и и след това пътува за гостувате на Лийдс Юнайтед на 21-ви, а два дни по-късно е визитата в Северен Лондон.  

"Лигата осъзнава предизвикателството, което графикът представлява за Арсенал и Кристъл Палас в частност, както и разочарованието и безпокойството, които несъмнено ще бъдат почувствани от техните мениджъри и играчи“, се казва в изявление на Английската футболна лига.  "Това са опасения, които се споделят от Лигата", се казва още в изявлението. 

Арсенал излъга с мъдра игра Брайтън и стигна четвъртфиналите в Карабао Къп
Арсенал излъга с мъдра игра Брайтън и стигна четвъртфиналите в Карабао Къп

АФЛ заяви, че разширяването на европейските турнири и броят на мачовете в цяла Европа преди сезон 2024/25 са били осъществени без адекватни консултации с местните лиги. Това означаваше, че сблъсъците в графика с Купата на лигата са били неизбежни.  

"Продължаващите безкрайни отстъпки само подкопават репутацията на Купата на лигата – турнир, който осигурява жизненоважни приходи на клубовете от ниските дивизии и предоставя на милиони фенове възможността да подкрепят отбора си на път за Уембли всеки сезон“, добавиха от АФЛ. "Това също така оспорва традиционното планиране на английския футболен календар и силата на нашите вътрешни турнири, които разчитат на това отборите да имат необходимото време за подготовка и способността да позиционират най-силните си състави.“ 

Слот тотално неглижира "Карабао Къп" и обрече Ливърпул на поредна загуба от Кристъл Палас
Слот тотално неглижира "Карабао Къп" и обрече Ливърпул на поредна загуба от Кристъл Палас

Мениджърът на Арсенал Микел Артета, говорейки с репортери преди мача от Шампионската лига във вторник срещу Славия Прага, също беше недоволен от промяната.  

"Надяваме се тогава да преместят мача ни от Висшата лига, защото да се играе два дни по-късно очевидно няма смисъл“, каза той.  Арсенал трябва да играе срещу Евертън на 21 декември.

Снимки: Gettyimages

