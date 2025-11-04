Популярни
Гуардиола взе изненадващо решение преди мача на Ман Сити с Борусия Дортмунд

  • 4 ное 2025 | 11:37
  • 1349
  • 0

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола е предприел необичайна стъпка и е дал ден почивка на своите футболисти, информира “Дейли Мейл”. Още по-изненадващото в това решение на каталунеца е, че той е информирал своите играчи едва в понеделник, когато те са се явили за възстановяване след успеха над Борнемут в неделя. Гуардиола е събрал футболистите и ги информирал, че те ще получат ден почивка във вторник или 24 преди сблъсъка с Борусия Дортмунд в Шампионската лига, който е в сряда от 22:00 българско време.

Това е безпрецедентно решение от страна на испанския наставник, който никога досега не е давал почивка на тима си преди мач в Европа. В настоящия момент той е преценил, че футболистите биха получили повече позитиви от ден със семействата си, отколкото от допълнителна тренировка преди сблъсъка в Европа. Изданието допълва, че играчите трябва да се явят на базата на клуба в сряда сутрин, когато вероятно ще бъде проведено леко занимание, съсредоточено върху тактиката на отбора за двубоя с германците.

Интересно е, че този ход е в съзвучие и с решения на някои от другите треньори на грандове в Европа. Чаби Алонсо и Ханзи Флик например също решиха, че техните тимове няма да провеждат тренировка на противниковите терени при гостуванията съответно в Англия на Ливърпул и в Белгия на Брюж.

Снимки: Gettyimages

