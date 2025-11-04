Феновете на Ливърпул с нова атака към Трент часове преди сблъсъка с Реал Мадрид

Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  • 4 ное 2025 | 13:31
Стенопис на Трент Александър-Арнолд в родния му Ливърпул е бил осквернен в ранните часове на вторник сутрин, съобщава местната преса. Деянието е извършено часове преди завръщането на “Анфийлд” на защитника с екипа на Реал Мадрид. Английският национал напусна мърсисайдци това лято с изтичането на своя договор и премина като свободен агент на “Сантиаго Бернабеу”.

Часове преди очаквания с голям интерес сблъсък между двата тима се появиха снимки, на които си личат изписани графити върху стенописа. Основната обида, която е изписана, е “Адиос, плъх” на испански. Това вероятно е и част от препратка към признание към играча още на първата му пресконференция в Мадрид, че е започнал да учи испански месеци по-рано, за да се чувства добре в новия си отбор. Стенописът е създаден през 2019 година от фенската организация The Anfield Wrap с желанието да бъде отбелязан успешния сезон 2019 година, когато бе спечелена Шампионската лига. Изображението е върху сграда на “Сибид Роуд” в непосредствена близост до “Анфийлд”.

