Съставите на Бърнли и Арсенал

Грозни сцени прекратиха дербито на Пловдив - удар в главата на Наумов спряха срещата
  1 ное 2025 | 16:15
  • 905
  • 2
Отборите на Бърнли и Арсенал излизат един срещу друг на "Търф Мор" в двубоя помежду си от 10-ия кръг на Премиър лийг.

Арсенал ще опита да увеличи аванса си на върха
Арсенал ще опита да увеличи аванса си на върха

Очаквано Микел Артета е променил почти изцяло стартовия си състав след победата с 2:0 над Брайтън за Карабао Къп. Единственият, който запазва титулярното си място, е атакуващият халф Еберечи Езе. Така в защита този път ще играят Юриен Тимбер, Уилям Салиба, Габриел Магаляеш и Рикардо Калафиори. Двамата опорни халфове са Мартин Субименди и Деклан Райс. Двете крила са капитанът Букайо Сака и Леандро Тросар, а на върха на атаката е Виктор Гьокереш. Домакините също са подредени в 4-2-3-1 с Шиан Флеминг като централен нападател.

Бърнли: Дубравка, Уокър, Туанзебе, Естеве, Хартман, Кълън, Луиш, Угочукву, Лоран, Антъни, Флеминг

Арсенал: Рая, Тимбер, Салиба, Магаляеш, Калафиори, Субименди, Райс, Сака, Езе, Тросар, Гьокереш

