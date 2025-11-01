Съставите на Нотингам и Манчестър Юнайтед

Нотингам приема Манчестър Юнайтед в среща от десетия кръг на Премиър Лийг. Двата отбора са в доста различни позиции. Форест няма победа в последните си осем мача в първенството. В този период клубът на два пъти смени треньора. Нуно Еспирито Санто бе уволнен в началото на септември, а Анге Постекоглу престоя малко повече от месец и бе заменен от Шон Дайч. След последната промяна Нотингам записа победа с 2:0 над Порто в Лига Европа, но това бе последвано от нова загуба във Висшата лига.

Манчестър Юнайтед е в серия от три поредни победи. Това съвпадна с началото на кариерата на Сене Ламенс на вратата на тима. "Червените дяволи" са много близо до топ 4 и се надяват да продължат добрата си серия.

Ruben names an unchanged starting XI 💪 — Manchester United (@ManUtd) November 1, 2025

И двамата треньора не са направили никакви промени и разчитат на същите единайсеторки, на които заложиха в последните си мачове. На пейката на Юнайтед са възстановените Лисандро Мартинес и Хари Магуайър.

Следвай ни:

Снимки: Imago