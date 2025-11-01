Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Грозни сцени прекратиха дербито на Пловдив - удар в главата на Наумов спряха срещата
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Съставите на Нотингам и Манчестър Юнайтед

Съставите на Нотингам и Манчестър Юнайтед

  • 1 ное 2025 | 16:24
  • 595
  • 1
Съставите на Нотингам и Манчестър Юнайтед

Нотингам приема Манчестър Юнайтед в среща от десетия кръг на Премиър Лийг. Двата отбора са в доста различни позиции. Форест няма победа в последните си осем мача в първенството. В този период клубът на два пъти смени треньора. Нуно Еспирито Санто бе уволнен в началото на септември, а Анге Постекоглу престоя малко повече от месец и бе заменен от Шон Дайч. След последната промяна Нотингам записа победа с 2:0 над Порто в Лига Европа, но това бе последвано от нова загуба във Висшата лига.

Манчестър Юнайтед е в серия от три поредни победи. Това съвпадна с началото на кариерата на Сене Ламенс на вратата на тима. "Червените дяволи" са много близо до топ 4 и се надяват да продължат добрата си серия.

И двамата треньора не са направили никакви промени и разчитат на същите единайсеторки, на които заложиха в последните си мачове. На пейката на Юнайтед са възстановените Лисандро Мартинес и Хари Магуайър.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Какво направи Аморим за една година в Манчестър Юнайтед

Какво направи Аморим за една година в Манчестър Юнайтед

  • 1 ное 2025 | 14:44
  • 5851
  • 5
Флик не пожела да се връща към Ел Класико и даде новини за Ямал, Левандовски и Олмо

Флик не пожела да се връща към Ел Класико и даде новини за Ямал, Левандовски и Олмо

  • 1 ное 2025 | 14:38
  • 4729
  • 11
Алегри намекна за възможен тандем между Нкунку и Леао срещу Рома

Алегри намекна за възможен тандем между Нкунку и Леао срещу Рома

  • 1 ное 2025 | 14:37
  • 681
  • 0
Дженоа и Виейра очаквано се разделиха

Дженоа и Виейра очаквано се разделиха

  • 1 ное 2025 | 13:19
  • 988
  • 1
Гравенберх очаква да се завърне срещу Астън Вила

Гравенберх очаква да се завърне срещу Астън Вила

  • 1 ное 2025 | 11:49
  • 2916
  • 0
Турската футболна федерация отстрани 149 съдии заради скандала със залаганията

Турската футболна федерация отстрани 149 съдии заради скандала със залаганията

  • 1 ное 2025 | 10:01
  • 3476
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

  • 1 ное 2025 | 15:45
  • 59731
  • 150
Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

  • 1 ное 2025 | 15:39
  • 18886
  • 12
Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

  • 1 ное 2025 | 16:13
  • 5876
  • 19
Левскарите изкупиха над 12 000 билета за дербито с ЦСКА, ето как върви продажбата по сектори

Левскарите изкупиха над 12 000 билета за дербито с ЦСКА, ето как върви продажбата по сектори

  • 1 ное 2025 | 15:12
  • 20046
  • 13
11-те на Септември (Сф) и Славия, Нани Стефанов титуляр за "белите"

11-те на Септември (Сф) и Славия, Нани Стефанов титуляр за "белите"

  • 1 ное 2025 | 16:23
  • 1920
  • 0
Съставите на Бърнли и Арсенал

Съставите на Бърнли и Арсенал

  • 1 ное 2025 | 16:15
  • 907
  • 3