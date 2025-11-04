Фирмино си припомни загубените финали от Реал Мадрид и даде съвет на Винисиус

Бившият нападател на Ливърпул Роберто Фирмино си припомни за двата си загубени финала от Реал Мадрид в Шампионската лига преди днешния сблъсък между двата тима на “Анфийлд” в същия турнир.

“Това е един от най-големите мачове в световния футбол и като фен на Ливърпул се надявам именно той да спечели. Дали Реал Мадрид е “черната котка” в моята кариера? Да, все пак загубих от този отбор два европейски финала (през 2018 г. и 2022 г.), така че не говорим за какъвто и да е турнир. Беше ми много тъжно и доста ме болеше, но все пак тези загуби бяха от Реал Мадрид. При първия финал бях много млад - във втората ми година в Ливърпул, и все още нямах опит. При втория имахме доста голови положения, а Реал Мадрид имаше едно… и спечели както винаги. Да, много добре помня как Тибо Куртоа спасяваше всичко и ни победиха, разбира се”, заяви бразилецът в интервю за “Марка”.

Настоящият играч на катарския Ал-Араби също така беше попитан за сънародника си Винисиус Жуниор и за новия селекционер на Бразилия Карло Анчелоти. “Винисиус е голям играч. Имах възможността да бъда съотборник с него в националния тим, както и да играя срещу него. В личен план той е много добро момче. Според мен е нормално противниковите фенове да го провокира, но това, което не ми харесва, е, че се замесват теми с расизма. Ако бях на негово място, не бих слушал много какво се говори навън. Бих се опитал да се концентрирам върху футбола, незамисимо от това, което говорят хората. Желая му всичко най-добро. Аз съм фен на Вини и го харесвам като играч. Дали Анчелоти може да осигури добро бъдеще на Бразилия? Да, мисля, че нашият национален тим се нуждаеше от подобен селекционер с неговия европейски опит. Той е много добър и го демонстрира по време на престоя си в Реал Мадрид. Смятам, че ще разреши проблемите ни”, коментира Фирмино.

Освен това той трябваше да избира измежду настоящи и бивши играчи на Ливърпул и Реал Мадрид: “Луис Диас или Винисиус? Много е трудно да се избере така директно, но… Вини! Килиан Мбапе или Александър Исак? Килиан, разбира се! Джуд Белингам или Мохамед Салах? Мо Салах.” Накрая опитният футболист беше попитан и за любимия му испански играч. “Мисля, че Андрес Иниеста или пък Чави Ернандес. Давид Вия също ми харесваше много. Жерард Пике, Икер Касияс… От това поколение има мнозина. Това е истината”, допълни бившият бразилски национал.

Снимки: Imago