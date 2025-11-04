Популярни
Ланча може да привлече Грязин за сезон 2026 в WRC2

  • 4 ное 2025 | 12:46
  • 1454
  • 0

Завръщането на Ланча в Световния рали шампионат ще стане факт през 2026 година, като това ще се случи с новия Ypsilon HF Integrale Rally2. Официалната премиера на новата кола ще е на 18 ноември в Париж, а Ланча вече показа кадри и видео от тестовете на автомобила.

За сезон 2026 Ланча планира сериозно участие в WRC2, като тепърва ще бъде обявен тимът, който ще получи заводската подкрепа на италианската марка. А изборът на пилоти обещава сериозни вълнения за рали феновете, включително и у нас.

Според източници, близки до Ланча, трима пилоти са фаворити за място в тима, с който ще работи марката: Йоан Росел, Николай Грязин и Андреа Мабелини. Възраждането на рали програмата на Ланча е много важен проект за Стелантис, а за всеки един от тези трима пилоти има сериозни фактори за привличането им. Очаква се, че Ланча ще представи и пилотите, които ще карат за марката на 18 ноември.

За Росел се говори от момента, в който стана ясно, че Ланча ще замести Ситроен в WRC2, а и при създаването и развитието на Ypsilon е използвано много от актуалният C3 Rally2, с който французинът се справя отлично. А в Стелантис държат да задържат Росел в орбитата на компанията с оглед на развитието на WRC в близко бъдеще, тъй като Йоан вече доказа, че може да се бори за световната титла в WRC и е силен на макадам и асфалт.

Българският пилот Николай Грязин има зад гърба си един сезон като пилот на Ситроен, също е сред най-бързите на асфалт и в бързите макадамови ралита. Николай прекара сериозна част от кариерата си в Италия и е добре познат на шефовете на рали програмата на Ланча и също доказа, че може да се бори за световната титла в WRC2.

Що се отнася до Мабелини, то италианецът е сред най-сериозно прогресиралите пилоти в последните 18 месеца. Андреа се бори за титлата в Европейския рали шампионат до последния кръг този сезон, вече има победи в ERC и привличането му ще запази традицията Ланча да разчита поне на един италиански пилот в големите си рали програми, както в ERC, така и в WRC.

С оглед на представянето на С3 Rally2, то логично е да очакваме, че Ypsilon ще е веднага в челото на класирането, което ще направи битката в WRC2 догодина още по-оспорвана и ще опровергае твърденията, че тази група в световния шампионат стагнира. А възможността WRC2 колите да се борят за първите места в генералното класиране през 2027 прави всичко, свързано с тези автомобили още по-интересно. Новият рали автомобил на Ланча трябва да получи хомологация от 1 януари и от компанията вече потвърдиха, че Ypsilon HF Integrale Rally2 ще дебютира в рали “Монте Карло”. Марката вече лансира Rally4 версията на модела, която се приема добре от екипажите в Италия и Европа.

Бившият рали шампион на България Пламен Стайков потвърди пред Sportal.bg, че е сред поканените на представянето в Париж на 18 ноември, тъй като е сред потенциалните клиенти на Ланча за закупуването на Ypsilon HF Integrale Rally2 за сезон 2026 в ралитата.

Снимки: Sportal.bg

