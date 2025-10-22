Популярни
Големият шеф на Тойота: Вълнувам се, че Ланча се връща

  • 22 окт 2025 | 15:06
  • 156
  • 0

По традиция президентът на Тойота Акио Тойода коментира всеки изминал кръг от Световния рали шампионат, а сега след финала на рали “Централна Европа” японецът сърдечно похвали Юха Канкунен и заводския тим на гиганта, който си осигури световната титла при конструкторите.

“Искам да изразя сърдечна благодарност на Юха Канкунен, който подкрепя тима като негов заместник-шеф, както и на пилотите, навигаторите, инженерите, механиците и всички членове на екипа и разбира се, на феновете - написа в откритото си писмо след състезанието Тойода. - Много ви благодаря.

“Тойота спечели своята девета световна титла при конструкторите в WRC- Все още обаче не сме постигнали рекорда на Ланча от 10 титли, 6 от които поредни.

“Но видях, че Ланча се връща в WRC2 от догодина, много се вълнувам от мисълта за това, както и от факта, че ще се състезаваме заедно с тима на Ланча. Предполагам, че Юха, който е карал и за Ланча, се вълнува повече и от мен.”

Тримата пилоти на Тойота са фаворити за световната титла този сезон: Елфин Еванс, Себастиен Ожие и Кале Рованпера са в челото на класирането като Еванс има 13 точки аванс пред двамата си преследвачи. Тойода пожела успех и на тримата и посъветва тима да създаде атмосфера, в която пилотите да могат да покажат най-доброто, на което са способни.

Снимки: Gettyimages

