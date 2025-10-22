Започва голямата битка кой да е пилот на Ланча догодина

Завръщането на Ланча в Световния рали шампионат за сезон 2026 вече е потвърдено, като италианската марка ще участва в WRC2 с Ypsilon Rally2, а първото рали ще е “Монте Карло”.
Тепърва се очаква Ланча да потвърди програма за участие в WRC2 догодина, както и пилотите, на които ще разчита.
Ланча потвърди завръщането си в WRC
Предполага се, че с най-големи шансове са двамата братя Йоан и Лео Росел, които и сега имат договори със Стелантис, но карат за Ситроен. Програмата на Ситроен се изпълнява от френския тим PH Sport, но в края на 2025 Ситроен официално ще напусне WRC2, като френската марка отива във Формула Е.
Най-вероятно Ланча няма да работи с PH Sport, но се предполага, че ще иска да използва опита на братя Росел, натрупан с Rally2 коли, като се има предвид, че Ypsilon Rally2 е базиран на Ситроен C3 Rally2.
Другият сериозен претендент за пилот на Ланча е италианецът Андреа Мабелини, който до последния кръг на Европейския рали шампионат се бори за титлата, но катастрофира в рали “Хърватия” и това допълнително улесни Мико Марчик.
Новият Ypsilon Rally2 беше представен с емоционално видео, в което участва и легендата на Ланча Мики Биазион, който от самото начало на завръщането на Ланча в ралитата работи с марката.