Ланча потвърди завръщането си в WRC

Мечтата на милиони рали фенове има шанс да се сбъдне – те искат да гледат отново автомобилите на Ланча в Световния рали шампионат и от началото на 2026 това ще е факт. Ланча официално обяви завръщането си в WRC, като догодина това ще стане с новия Ypsilon Rally2 HF Integrale.

Това е първият модел на Ланча, който получава магическото означение HF Integrale след легендата Делта, а завръщането на най-успешната марка в историята на ралитата ще стане факт на старта на рали „Монте Карло“ през януари.

Ланча представи колата си за Rally2 през септември, като се появиха и кадри от тестове във Франция. Тепърва обаче се чакат още подробности за програмата на Ланча в WRC2, както и кои ще са пилотите на тима, подкрепян от марката.

Очаква се Ланча да смени Ситроен в програмата в WRC2 на Стелантис. Сега тази програма се изпълнява от PH Sport, а за тима карат двамата братя Йоан и Лео Росел.

Ситроен ще излезе от WRC2, за да влезе във Формула 2, където ще смени Мазерати, като италианците напускат шампионата.

Ланча вече стартира завръщането си в ралитата с Ypsilon Rally4 с един двигателен мост, колата за Rally2 е следващата стъпка, а от 2027 новите Rally1 коли ще са базирани на Rally2 автомобилите и се очаква крачката към най-високата категория да е много по-малка в сравнение с настоящото разделение на групите.

През 2027 актуалните WRC2 коли ще се състезават заедно с новите WRC27 автомобили, като всички ще са в един клас и ще формула за изравняване на представянето им.

Снимка: Ланча