Хюндай намери как да заобиколки ограниченията за тестове в WRC

Отборът на Хюндай намери начин, по който да заобиколки ограниченията, които правилата в Световния рали шампионат (WRC) налагат за тестовете.

Според правилника производителите, участващи в Rally1, нямат право да провеждат изпитания извън територията на Европа. На моменти това им създава проблеми в подготовката за състезания извън Стария континент, които са силно специфични.

Един такъв пример е предстоящото в края на месеца рали „Саудитска Арабия“, с което ще бъде сложен край на сезон 2025. За WRC това ще бъде пръви старт на пустинен терен от 2011 година насам, когато рали „Йордания“ за последно беше част от календара на световния шампионат.

Хюндай обаче намери начин да проведе подготовка на подобен терен без да нарушават правилата в WRC. Това се случи с решението на корейската марка да тества в Испания, където също се намират пустинни места, които поне малко да наподобяват това, което отборите и пилотите очакват да срещант край Джеда в края на месеца.

Рали „Садутиска Арабия“ ще се проведе между 25 и 29 ноември, но преди това фокусът на всички в WRC ще се насочи към Япония, където другата седмица ще се проведе предпоследният кръг за сезон 2025.

