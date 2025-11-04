Елфин Еванс с шанс да направи важна крачка към титлата в WRC този уикенд

Два кръга преди края на сезон 2025 в Световния рали шампионат (WRC) Елфин Еванс има аванс от 13 точки пред съотборниците си в Тойота Себастиен Ожие и Кале Рованпера в битката за световната титла.

Уелсецът ще може да направи много важна и голяма крачка към нея по време на предстоящото в края на седмицата рали „Япония“. Именно Еванс спечели последните два издания на домашното състезанието на Тойота през 2023 и 2024, а през 2022 също беше в битката за победата преди да изостане след грешка в тежките условия в неделя сутринта.

Елфин Еванс: Преднината ми в класирането ми гарантира абсолютно нищо

Със сигурност тези резултати от последните три години ще дадат увереност на Еванс, че той ще може да се бори за добро класиране и този уикенд, с което пък да направи голяма крачка към първата си световна титла. Още повече, че уелският пилот ще разполага с най-добрата стартова позиция за петъчните етапи, когато той ще бъде първи на пътя, което на асфалтовите ралита дава предимство.

Снимки: Gettyimages