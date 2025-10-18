Завъртане и спукана гума извадиха Грязин от рали „Централна Европа“

Днешният ден в рали „Централна Европа“ за българския пилот Николай Грязин приключи в първата следобедна отсечка, след като той се завъртя и спука гума.

Грязин и навигаторът му Константин Александров (Шкода) преследваха Ян Черни (Шкода) в битката за третото място в WRC2, когато Николай стъпи със задна лява гума в мократа трева на излизането от един десен завой, оттам колата се завъртя, с предната си лява част удари една сламена бала и спря напреко встрани от пътя.

Рованпера се откъсна пред Еванс и Танак в рали „Централна Европа“

Грязин и Александров дръпнаха колата встрани от отсечката по едно малко пътче, след което се заеха със смяната на гумата, но малко по-късно екипажът беше заявен като отпаднал днес и с идеята, че утре ще продължи по системата Супер рали.

Сутринта Грязин започна деня на 27,2 секунди зад Черни в борбата за третото място в WRC2, като до обед спечели и трите отсечки и сви разликата на 12,9 секунди зад Ян. Но инцидентът в първия следобеден етап извади българския пилот от битката.

Ожие катастрофира и отпадна от рали „Централна Европа“

Снимка: Шкода Моторспорт