Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Завъртане и спукана гума извадиха Грязин от рали „Централна Европа“

Завъртане и спукана гума извадиха Грязин от рали „Централна Европа“

  • 18 окт 2025 | 16:39
  • 2625
  • 0
Завъртане и спукана гума извадиха Грязин от рали „Централна Европа“

Днешният ден в рали „Централна Европа“ за българския пилот Николай Грязин приключи в първата следобедна отсечка, след като той се завъртя и спука гума.

Грязин и навигаторът му Константин Александров (Шкода) преследваха Ян Черни (Шкода) в битката за третото място в WRC2, когато Николай стъпи със задна лява гума в мократа трева на излизането от един десен завой, оттам колата се завъртя, с предната си лява част удари една сламена бала и спря напреко встрани от пътя.

Рованпера се откъсна пред Еванс и Танак в рали „Централна Европа“
Рованпера се откъсна пред Еванс и Танак в рали „Централна Европа“

Грязин и Александров дръпнаха колата встрани от отсечката по едно малко пътче, след което се заеха със смяната на гумата, но малко по-късно екипажът беше заявен като отпаднал днес и с идеята, че утре ще продължи по системата Супер рали.

Сутринта Грязин започна деня на 27,2 секунди зад Черни в борбата за третото място в WRC2, като до обед спечели и трите отсечки и сви разликата на 12,9 секунди зад Ян. Но инцидентът в първия следобеден етап извади българския пилот от битката.

Ожие катастрофира и отпадна от рали „Централна Европа“
Ожие катастрофира и отпадна от рали „Централна Европа“

Снимка: Шкода Моторспорт

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Рованпера се откъсна пред Еванс и Танак в рали „Централна Европа“

Рованпера се откъсна пред Еванс и Танак в рали „Централна Европа“

  • 18 окт 2025 | 14:11
  • 634
  • 0
Алонсо за предстоящата битка с Уилямс и Ферари

Алонсо за предстоящата битка с Уилямс и Ферари

  • 18 окт 2025 | 13:55
  • 831
  • 0
Силното представяне се оказа изненада за Хюлкенберг и Заубер

Силното представяне се оказа изненада за Хюлкенберг и Заубер

  • 18 окт 2025 | 13:39
  • 917
  • 0
Себ: Спукахме гума и затова се ударихме

Себ: Спукахме гума и затова се ударихме

  • 18 окт 2025 | 13:18
  • 825
  • 0
Ожие катастрофира и отпадна от рали „Централна Европа“

Ожие катастрофира и отпадна от рали „Централна Европа“

  • 18 окт 2025 | 13:03
  • 2930
  • 0
Бортолето получи право да участва в спринта

Бортолето получи право да участва в спринта

  • 18 окт 2025 | 10:46
  • 1733
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:1 Спартак (Варна), Шанде откри

Лудогорец 0:1 Спартак (Варна), Шанде откри

  • 18 окт 2025 | 18:00
  • 5919
  • 15
Ботев и Славия не решиха битката помежду си на терена, остава тази извън него

Ботев и Славия не решиха битката помежду си на терена, остава тази извън него

  • 18 окт 2025 | 16:54
  • 21847
  • 31
Левски срази Берое и е на финал на efbet Суперкупа

Левски срази Берое и е на финал на efbet Суперкупа

  • 18 окт 2025 | 17:35
  • 7551
  • 1
Летящ старт за Мони Николов и Локомотив (Новосибирск)!

Летящ старт за Мони Николов и Локомотив (Новосибирск)!

  • 18 окт 2025 | 15:42
  • 47150
  • 14
Барселона 1:1 Жирона, куп положения пред Шчесни

Барселона 1:1 Жирона, куп положения пред Шчесни

  • 18 окт 2025 | 17:15
  • 6089
  • 21
Манчестър Сити 0:0 Евертън

Манчестър Сити 0:0 Евертън

  • 18 окт 2025 | 18:05
  • 3763
  • 1