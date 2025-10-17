Хюндай може да използва Rally2 кола за сезон 2027

Президентът на Хюндай Моторспорт Сирил Абитебул призна, че в корейския гигант обмислят възможността марката да участва в Световния рали шампионат с автомобил от категорията Rally2, когато трябва да влязат в сила новите технически правила.

Следващите Rally1 автомобили ще са базирани на сегашните Rally2, а единствената компания, която е потвърдила, че ще конструира нов автомобил е Тойота. Абитебул обясни, че в Хюндай няма да имат нова кола за сезон 2027.

“За съжаление, за 2027 вече нищо не може да се направи - обясни французинът. - Няма да имаме нова кола по новите правила за 2027. Но подобно на много други производители, ще имаме Rally2 автомобил. За момента, това е възможност, да използваме Rally2 колата ни за основа.

“Не мога са разбера дали WRC ще стане марков шампионат, тъй като само Тойота ще има нова Rally1 кола или пък ще има някаква формула за изравняване на представянето. Ако има такава формула, то как ще работи тя?”

Абитебул категорично посочи, че участието с Rally2 автомобил е възможност Хюндай да удължи участието си в световния шампионат.

“Имаме нужда от това спортът да изясни ролята на автомобилните производители и приносът, който се очаква от тях - навлезе сериозно в политиката Сирил. - Ние също трябва да направим крачки в посока спорта, за да изградим мост между състезания и серийното производство. Това съществува при Тойота с автомобилите в Rally1, Rally2 и серийния Ярис със задвижване 4х4. За мен това е примерът.”

Снимка: Хюндай