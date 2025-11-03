Станислав Шопов и Осиек с разочароващо домакинско реми

Отборът на Осиек записа разчароващо домакинско реми с Вараждин в срещата между двата тима от 12-ия кръг на първенството на Хърватия. Мачът завърши 0:0 и феновете на домакините си тръгнаха недоволни от представянето на своя тим. Станислав Шопов също взе участие в мача и записа половин час на терена, появявайки се в 60-ата минута на мястото на Александър Петрусенко.

Всъщност Вараждин дори може да съжалява, че не си тръгна с победата от тази среща. Гостите отправиха повече удари и изглеждаха като по-опасният от двата тима.

Единствената добра новина за Осиек е, че с това реми спря серията си от 3 поредни загуби. Отборът обаче остава на предпоследното 9-о място с 10 точки.

Вараждин пък остава близо до лидерите на 4-тата позиция с 16 точки.