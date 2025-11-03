Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Осиек
  3. Станислав Шопов и Осиек с разочароващо домакинско реми

Станислав Шопов и Осиек с разочароващо домакинско реми

  • 3 ное 2025 | 00:43
  • 127
  • 0
Станислав Шопов и Осиек с разочароващо домакинско реми

Отборът на Осиек записа разчароващо домакинско реми с Вараждин в срещата между двата тима от 12-ия кръг на първенството на Хърватия. Мачът завърши 0:0 и феновете на домакините си тръгнаха недоволни от представянето на своя тим. Станислав Шопов също взе участие в мача и записа половин час на терена, появявайки се в 60-ата минута на мястото на Александър Петрусенко.

Всъщност Вараждин дори може да съжалява, че не си тръгна с победата от тази среща. Гостите отправиха повече удари и изглеждаха като по-опасният от двата тима.

Единствената добра новина за Осиек е, че с това реми спря серията си от 3 поредни загуби. Отборът обаче остава на предпоследното 9-о място с 10 точки.

Вараждин пък остава близо до лидерите на 4-тата позиция с 16 точки.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Безпроблемна победа за Десподов и компания

Безпроблемна победа за Десподов и компания

  • 2 ное 2025 | 21:28
  • 309
  • 0
Загуба за Бастунов и Христов в Португалия

Загуба за Бастунов и Христов в Португалия

  • 2 ное 2025 | 21:25
  • 920
  • 0
Вихрено начало помогна на Барселона да се отърси от загубата в Ел Класико

Вихрено начало помогна на Барселона да се отърси от загубата в Ел Класико

  • 2 ное 2025 | 21:25
  • 22159
  • 77
Хофенхайм си тръгна с три точки от Волфсбург

Хофенхайм си тръгна с три точки от Волфсбург

  • 2 ное 2025 | 21:08
  • 601
  • 0
Милан надхитри Рома в зрелищен мач с измамлив резултат

Милан надхитри Рома в зрелищен мач с измамлив резултат

  • 2 ное 2025 | 23:45
  • 9625
  • 17
Петко Христов се появи в края при нова загуба на Специя

Петко Христов се появи в края при нова загуба на Специя

  • 2 ное 2025 | 20:40
  • 1401
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

  • 2 ное 2025 | 19:20
  • 58129
  • 185
Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 17:09
  • 103026
  • 234
ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

  • 2 ное 2025 | 14:39
  • 90097
  • 346
Милан надхитри Рома в зрелищен мач с измамлив резултат

Милан надхитри Рома в зрелищен мач с измамлив резултат

  • 2 ное 2025 | 23:45
  • 9625
  • 17
Вихрено начало помогна на Барселона да се отърси от загубата в Ел Класико

Вихрено начало помогна на Барселона да се отърси от загубата в Ел Класико

  • 2 ное 2025 | 21:25
  • 22159
  • 77
Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

  • 2 ное 2025 | 15:11
  • 83298
  • 107