Шопов с жълт картон при равен на Осиек

  • 10 авг 2025 | 05:17
  • 472
  • 0
Българският национал Станислав Шопов игра за Осиек при домакинското нулево равенство срещу отпадналия от Лудогорец в Шампионската лига тим на Риека в среща от 2-рия кръг на ХНЛ на Хърватия.

Така след два кръга Осиек все още няма победа.

В миналия кръг Шопов и компания загубиха от хегемона Динамо (Загреб).

Шопов започна като титуляр и остана на терена до 85-ата минута, когато на неговото място в игра се появи Давид Чолина, който в продължението на мача можеше да донесе трите точки за тима си.

В 54-ата минута бившият футболист на Ботев (Пловдив) и ЦСКА получи жълт картон, а в 81-вата Риека остана с десет души след червен на Деян Петрович.

