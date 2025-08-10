Шопов с жълт картон при равен на Осиек

Българският национал Станислав Шопов игра за Осиек при домакинското нулево равенство срещу отпадналия от Лудогорец в Шампионската лига тим на Риека в среща от 2-рия кръг на ХНЛ на Хърватия.

Така след два кръга Осиек все още няма победа.

В миналия кръг Шопов и компания загубиха от хегемона Динамо (Загреб).

Шопов и Осиек се провалиха срещу Динамо (Загреб)

Шопов започна като титуляр и остана на терена до 85-ата минута, когато на неговото място в игра се появи Давид Чолина, който в продължението на мача можеше да донесе трите точки за тима си.

В 54-ата минута бившият футболист на Ботев (Пловдив) и ЦСКА получи жълт картон, а в 81-вата Риека остана с десет души след червен на Деян Петрович.