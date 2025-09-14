Популярни
  Осиек
  Шопов и Осиек с първи успех

Шопов и Осиек с първи успех

  14 сеп 2025
  • 235
  • 0
Шопов и Осиек с първи успех

Осиек на Станислав Шопов постигна първи успех в ХНЛ на Хърватия, след като победи Вуковар 1991 като домакин с 4:0 в двубой от шестия кръг. Благодарение на успеха Шопов и компания се изкачиха до седмото място, докато днешният им съперник остана закотвен на дъното

Българският национал започна срещата като титуляр и остана на терена до 88-ата минута. Тогава той беше заменен от 18-годишната хърватска надежда Нико Фракаш. За шестте си официални мача в Осиек до този момент Шопов все още няма отбелязан гол или направена асистенция, като има на сметката си един жълт картон.

Иначе попаденията бяха отбелязани от Лука Йеленич (32’) и Наил Омерович (45’+6’, 73’, 87’), който реализира от хеттрик.

В следващия кръг Осиек и Шопов ще гостуват на тима на Истра (21.9), а само няколко дни по-късно ще се изправят срещу втородивизионния Уляник Пула в среща от 1/16-финалите от турнира за Купата на Хърватия.

