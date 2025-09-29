Популярни
Шопов с асистенция, донесла победата на Осиек

  • 29 сеп 2025 | 00:31
  • 1857
  • 0
Шопов с асистенция, донесла победата на Осиек

Българинът Станислав Шопов направи асистенция при единственото попадение за победата с 1:0 на клубния си Осиек като гост на тима на Горица в срещата от 8-ия кръг на хърватската ХНЛ. С трите точки победителите вече са по-близо до местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири, отколкото до позицията за изпадане от елита. Съставът на Горица пък остана на петото място и пропусна шанса да се изкачи в зона “Европа”.

Шопов започна срещата като титуляр и се задържа на терена до 68-ата минута, когато на негово място влезе 26-годишният Бабец. Това бе общо осми мач от осем възможни за родния халф в ХНЛ.

Асистенцията на Шопов дойде в 35-ата минута, когато той помогна за гола на Арнел Якупович. Това беше първа намеса при гол за Осиек за 23-годишния българин, който също така до края на срещата си изкара и жълт картон.

Двата отбора приключиха срещата с човек по-малко. Два жълти картона от домакините от Горица получи Анте Ерцег в 78-ата минута, а в добавеното време на мача Лук Еърбанич от тима на Осиек също получи второто си официално предупреждение.

В следващия си мач, който е последен преди паузата за националните отбори, Осиек ще гостува на Славен Белупо.

