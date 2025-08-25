Осиек и Шопов не успяха да окажат съпротива на Хайдук

Осиек загуби с 0:2 домакинството си на гранда Хайдук (Сплит) от 4-тия кръг на първенството на Хърватия. Станислав Шопов започна сред титулярите на домакините, но разочарова с представянето си и бе заменен още на почивката.

Опитният Марко Ливая даде преднина на Хайдук още в 11-ата минута, а гостите подпечатаха успеха си с още едно попадение на Микеле Шего в 66-ата минута.

Така Осиек продължава да разочарова от началото на сезона, като все още няма победа и с 2 точки е на дъното на класирането.

Хайдук пък продължава безупречната си серия от 4 поредни победи и дели първото място с Динамо (Загреб), като и двата тима имат пълен актив от 12 точки.