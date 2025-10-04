Шопов титуляр при загуба на Осиек

Популярни
Левски 3:1 Берое, Марин Петков с нов важен гол
Станислав Шопов изигра 59 минути при загубата на клубния си Осиек с 1:2 от тима на Славен Белупо в срещата от 9-ия кръг на хърватската ХНЛ. Поражението попречи на тима на българина да се изравни с 3-ия Локомотив (Загреб) и го остави по-близо до битката за оцеляване, отколкото до тази за челните позиции.

Шопов стартира като титуляр и бе заменен след почивката от швейцареца Яник Туре. Освен това българинът си изкара и жълт картон. Това беше трето официално предупреждение за него, като той все още няма попадение в шампионатен мач.

Домакините от Славен Белупо поведоха с ранен гол на Михаел Агбекпорну (7’), а след почивката Анте Суто (59’) покачи. Гостите от Осиек пък реализираха в добавеното време чрез Лука Йеленич (90’+4).

Домакините завършиха мача с човек по-малко, след като в 71-вата минута Илия Несторовски си изкара втори жълт картон, но съперникът от Осиек не се възползва от численото си предимство. Шопов пък бе официално предупреден в 46-ата минута.

Това бе последен мач за Осиек преди паузата за националните отбори и след подновяването на шампионата в страната от Западните Балкани Шопов и компания ще гостуват на хегемона Динамо (Загреб).

