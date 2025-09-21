Осиек допусна обрат след смяната на Шопов

Истра победи Осиек с 2:1 в среща от 7-ия кръг в първенството на Хърватия. Българинът Станислав Шопов бе титуляр за гостите, но бе заменен в 53-тата минута, а в негово отсъствие съотборниците му изпуснаха преднината си в резултата и допуснаха пълен обрат.

Осиек поведе в края на първото полувреме. В 39-ата минута Наил Омерович бе точен след асистенция на Давид Чолина.

В 65-ата минута обаче Истра изравни с гол на Антонио Маурич.

Домакините стигнаха и до пълен обрат в 81-вата минута, когато Сайду Бангура порази вратата на Марко Маленица за крайното 2:1.

С тази победа Истра изпревари днешния си опонент в класирането, като излезе на 7-ото място с 8 точки. Осиек пък вече е 8-и с 6 точки.