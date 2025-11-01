Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Какво направи Аморим за една година в Манчестър Юнайтед

Какво направи Аморим за една година в Манчестър Юнайтед

  • 1 ное 2025 | 14:44
  • 1897
  • 0
Какво направи Аморим за една година в Манчестър Юнайтед

Днес се навършва точно една година, откакто Рубен Аморим се нагърби с нелеката задача да поеме Манчестър Юнайтед. Португалецът имаше доста трудни моменти и неведнъж медиите предвиждаха, че всеки момент може да бъде уволнен. Днес, преди да изведе “червените дяволи” за 53-ти път, което ще се случи в гостуването на Нотингам Форест, Аморим се радва на най-добрия си период, откакто започна работа на “Олд Трафорд”.

Какво показва статистиката? В тези 52 мача до момента Манчестър Юнайтед записа 22 победи и 21 загуби. Головата разлика на отбора в тези срещи е 103:98. В Премиър лийг отборът е изиграл 36 мача под ръководството на Аморим, като е записал едва 12 победи в тях, срещу 17 загуби. Головата разлика в първенството е отрицателна за “червените дяволи” - 47:56. Това представлява най-лошото постижение на мениджър на Манчестър Юнайтед в ерата на Висшата лига (б.ред. - срещно 1.19 точки на мач). Откакто Аморим пристигна, клубът похарчи над 250 милиона паунда за нови играчи, а трофеят все още е мираж. Юнайтед все пак през миналия сезон стигна до финала в Лига Европа, но го загуби от Тотнъм.

“Червените дяволи” завършиха на 15-о място в Премиър лийг през миналата кампания, а в началото на тази спечелиха само един от първите си пет мача в шампионата. Сега обаче нещата изглеждат доста по-различно, след като Юнайтед записа три поредни победи и в момента е с точка повече от шампиона Ливърпул и с равен актив с Манчестър Сити.

Аморим за първата си година в Ман Юнайтед, какво трябва да се подобри и очакванията си за Нотингам Форест
Аморим за първата си година в Ман Юнайтед, какво трябва да се подобри и очакванията си за Нотингам Форест

“Имаше моменти, в които беше трудно да се справя, губейки толкова много мачове. Беше ми толкова трудно, защото това е Манчестър Юнайтед. Позицията, на която се намирахме миналата година, ни накара да се фокусираме изцяло върху Лига Европа, но не успяваме да спечелим турнира. Това беше нещо огромно. Имаше моменти, в които много страдах и си мислех, че може би не е писано да се получи. Днес е обратното. Днес чувствам и знам, че това беше най-доброто решение в живота ми. Искам да бъда тук”, заяви Аморим, правейки равносметка на тази първа година.

Сега големият въпрос е как ще продължи Аморим оттук нататък и каква следа ще остави в Манчестър Юнайтед? Предстои да видим.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Млад фен се включи с любопитен съвет в „Моят отбор“ – залага на защитата на Арсенал

Млад фен се включи с любопитен съвет в „Моят отбор“ – залага на защитата на Арсенал

  • 1 ное 2025 | 09:07
  • 1076
  • 0
Ливърпул е опрян до стената

Ливърпул е опрян до стената

  • 1 ное 2025 | 07:15
  • 1867
  • 1
Арсенал ще опита да увеличи аванса си на върха

Арсенал ще опита да увеличи аванса си на върха

  • 1 ное 2025 | 07:00
  • 1162
  • 1
Лондонско дерби в битка за топ 4

Лондонско дерби в битка за топ 4

  • 1 ное 2025 | 06:45
  • 2018
  • 0
ПСЖ ще брани първото място в Лига 1

ПСЖ ще брани първото място в Лига 1

  • 1 ное 2025 | 06:30
  • 462
  • 0
Ще тръгне ли с победа Спалети начело на Ювентус?

Ще тръгне ли с победа Спалети начело на Ювентус?

  • 1 ное 2025 | 06:15
  • 1530
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пловдив) 0:1 Ботев (Пловдив), ВАР отмени гол на Умарбаев

Локомотив (Пловдив) 0:1 Ботев (Пловдив), ВАР отмени гол на Умарбаев

  • 1 ное 2025 | 15:05
  • 7620
  • 5
Добруджа живна! Добричлии надиграха и победиха беззъб Спартак (Варна) у дома

Добруджа живна! Добричлии надиграха и победиха беззъб Спартак (Варна) у дома

  • 1 ное 2025 | 13:52
  • 13897
  • 20
Септември (Сф) и Славия в битка за ценни три точки

Септември (Сф) и Славия в битка за ценни три точки

  • 1 ное 2025 | 08:00
  • 4222
  • 4
Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

  • 1 ное 2025 | 03:10
  • 15834
  • 28
ЦСКА с изцяло нов сайт с модерната технология на Senteca и Fans united

ЦСКА с изцяло нов сайт с модерната технология на Senteca и Fans united

  • 1 ное 2025 | 12:00
  • 6675
  • 11