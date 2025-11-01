Какво направи Аморим за една година в Манчестър Юнайтед

Днес се навършва точно една година, откакто Рубен Аморим се нагърби с нелеката задача да поеме Манчестър Юнайтед. Португалецът имаше доста трудни моменти и неведнъж медиите предвиждаха, че всеки момент може да бъде уволнен. Днес, преди да изведе “червените дяволи” за 53-ти път, което ще се случи в гостуването на Нотингам Форест, Аморим се радва на най-добрия си период, откакто започна работа на “Олд Трафорд”.

Какво показва статистиката? В тези 52 мача до момента Манчестър Юнайтед записа 22 победи и 21 загуби. Головата разлика на отбора в тези срещи е 103:98. В Премиър лийг отборът е изиграл 36 мача под ръководството на Аморим, като е записал едва 12 победи в тях, срещу 17 загуби. Головата разлика в първенството е отрицателна за “червените дяволи” - 47:56. Това представлява най-лошото постижение на мениджър на Манчестър Юнайтед в ерата на Висшата лига (б.ред. - срещно 1.19 точки на мач). Откакто Аморим пристигна, клубът похарчи над 250 милиона паунда за нови играчи, а трофеят все още е мираж. Юнайтед все пак през миналия сезон стигна до финала в Лига Европа, но го загуби от Тотнъм.

📅 On this day, exactly one year ago, Rúben Amorim was appointed Manchester United manager:



🏟 52 games

✅ 22 wins

🤝 9 draws

❌ 21 defeats

⚽️ 103 goals scored

😬 98 goals conceded

💩 Dead-wood gone

☑️ Culture changed



Rate his first year at the club out of 10? 🤔 pic.twitter.com/Kk09rRZclB — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 1, 2025

“Червените дяволи” завършиха на 15-о място в Премиър лийг през миналата кампания, а в началото на тази спечелиха само един от първите си пет мача в шампионата. Сега обаче нещата изглеждат доста по-различно, след като Юнайтед записа три поредни победи и в момента е с точка повече от шампиона Ливърпул и с равен актив с Манчестър Сити.

Аморим за първата си година в Ман Юнайтед, какво трябва да се подобри и очакванията си за Нотингам Форест

“Имаше моменти, в които беше трудно да се справя, губейки толкова много мачове. Беше ми толкова трудно, защото това е Манчестър Юнайтед. Позицията, на която се намирахме миналата година, ни накара да се фокусираме изцяло върху Лига Европа, но не успяваме да спечелим турнира. Това беше нещо огромно. Имаше моменти, в които много страдах и си мислех, че може би не е писано да се получи. Днес е обратното. Днес чувствам и знам, че това беше най-доброто решение в живота ми. Искам да бъда тук”, заяви Аморим, правейки равносметка на тази първа година.

Сега големият въпрос е как ще продължи Аморим оттук нататък и каква следа ще остави в Манчестър Юнайтед? Предстои да видим.

🚨 Rúben Amorim: “I had some moments that I struggled a lot and I was thinking that maybe it's not meant to be. Today is the opposite”.



“Today I feel that, and I know that, that was the best decision in my life, and I want to be here”. pic.twitter.com/vU6MKpjSZq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2025

Следвай ни:

Снимки: Imago