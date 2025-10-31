Сен Ламенс: Не можех да си представя по-добро начало

Новият вратар на Манчестър Юнайтед Сене Ламенс бързо се превръща в любимец на феновете. Откакто той е на вратата, “червените дяволи” записаха три поредни победи. Белгиецът знае, че напрежението да си вратар на Ман Юнайтед е огромно, но не се притеснява от тази отговорност.
“Чуваш от други хора, че има голямо напрежение, но аз приемам това. Първо, приятно е да играеш за толкова голям клуб. Трябва да има голямо напрежение, но се страхувам от това”, сподели Ламенс в интервю за “Би Би Си”.
След слабите изяви на Андре Онана и неубедителните на Алтай Байъндър, който играеше в началото на сезона, Ламенс бе посрещнат с ставане на крака при първото си хващане на топката при дебюта си срещу Съндърланд в началото на октомври. След първия мач на Ман Юнайтед, в който отборът не допусна гол, се чуха скандирания: “Да не си Шмайхел под прикритие? Белгиецът казва, че не е чул песента за него тогава, но е разбрал за нея по-късно.
“Не слушах много по време на мача, но го видя след това. Не съм Шмайхел под прикритие. Аз съм просто Сене Ламенс, който се опитва да помогне на отбора. Това е невероятен комплимент, но трябва да сме реалисти. Той един от най-добрите вратари в история, а аз имам много да доказвам преди да ме споменават наравно с него”, казва Ламенс.
Той знае, че връзката му със защитниците пред него е много важна за успехите на отбора и Хари Магуайър и Матайс де Лихт са му казали какво се очаква от него: “Те ми казаха, че не е нужно да съм най-невероятния или специален вратар. Просто да съм там във важните моменти, за да имат доверие в мен. Когато знаят, че зад тях има човек, който може да им помогне, това им дава по-голямо спокойствие. Един от ключовите елементи за един вратар е да помага на защитата с комуникация. Горд съм от това, че съм спокоен и събран. Но когато има нужда, аз мога да бъда строг и да викам на съотборниците си. Хубаво е да имаш и двете характеристики”.
Ламенс остана на пейката в първите три мача, след като беше привлечен. При два от тях “червените дяволи” загубиха, но играчът смята, че това е било правилното решение.
“Нямаше някакъв точен план. Беше казано, че по-добрият вратар ще играе. В началото обаче аз имах някои проблеми в тренировките. Мениджърът видя това и ми даде малко повече време за адаптация. Първият мач, в който играх, беше перфектната възможност за мен. От там нататък всичко се разви добре. Не можех да си представя по-добро начало. Искам да имам дълга кариера тук. Може би, в нейния край ще се говори за мен наравно с имена като Шмайхел, Ван дер Сар и Де Хеа. Това би било хубаво”, каза още вратарят.
