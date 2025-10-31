Сен Ламенс: Не можех да си представя по-добро начало

Новият вратар на Манчестър Юнайтед Сене Ламенс бързо се превръща в любимец на феновете. Откакто той е на вратата, “червените дяволи” записаха три поредни победи. Белгиецът знае, че напрежението да си вратар на Ман Юнайтед е огромно, но не се притеснява от тази отговорност.

“Чуваш от други хора, че има голямо напрежение, но аз приемам това. Първо, приятно е да играеш за толкова голям клуб. Трябва да има голямо напрежение, но се страхувам от това”, сподели Ламенс в интервю за “Би Би Си”.

"Are you Peter Schmeichel in disguise?" 🎶



Senne Lammens is loving this Man Utd chant 🧤 pic.twitter.com/mTh3y3dlZF — Match of the Day (@BBCMOTD) October 31, 2025

След слабите изяви на Андре Онана и неубедителните на Алтай Байъндър, който играеше в началото на сезона, Ламенс бе посрещнат с ставане на крака при първото си хващане на топката при дебюта си срещу Съндърланд в началото на октомври. След първия мач на Ман Юнайтед, в който отборът не допусна гол, се чуха скандирания: “Да не си Шмайхел под прикритие? Белгиецът казва, че не е чул песента за него тогава, но е разбрал за нея по-късно.

“Не слушах много по време на мача, но го видя след това. Не съм Шмайхел под прикритие. Аз съм просто Сене Ламенс, който се опитва да помогне на отбора. Това е невероятен комплимент, но трябва да сме реалисти. Той един от най-добрите вратари в история, а аз имам много да доказвам преди да ме споменават наравно с него”, казва Ламенс.

🚨🗣 Senne Lammens:



"They [Maguire and De Ligt] told me that I didn't need to be the most extraordinary or the most special goalkeeper, but simply to be there in the important moments to give confidence to the team. It makes them more relaxed to know that there's someone behind… pic.twitter.com/6kqJ7zNw8o — SimplyUtd (@SimplyUtd) October 31, 2025

Той знае, че връзката му със защитниците пред него е много важна за успехите на отбора и Хари Магуайър и Матайс де Лихт са му казали какво се очаква от него: “Те ми казаха, че не е нужно да съм най-невероятния или специален вратар. Просто да съм там във важните моменти, за да имат доверие в мен. Когато знаят, че зад тях има човек, който може да им помогне, това им дава по-голямо спокойствие. Един от ключовите елементи за един вратар е да помага на защитата с комуникация. Горд съм от това, че съм спокоен и събран. Но когато има нужда, аз мога да бъда строг и да викам на съотборниците си. Хубаво е да имаш и двете характеристики”.

Ламенс остана на пейката в първите три мача, след като беше привлечен. При два от тях “червените дяволи” загубиха, но играчът смята, че това е било правилното решение.

“Нямаше някакъв точен план. Беше казано, че по-добрият вратар ще играе. В началото обаче аз имах някои проблеми в тренировките. Мениджърът видя това и ми даде малко повече време за адаптация. Първият мач, в който играх, беше перфектната възможност за мен. От там нататък всичко се разви добре. Не можех да си представя по-добро начало. Искам да имам дълга кариера тук. Може би, в нейния край ще се говори за мен наравно с имена като Шмайхел, Ван дер Сар и Де Хеа. Това би било хубаво”, каза още вратарят.

Следвай ни:

Снимки: Imago