  Премиър лийг обяви празничната програма, вижте на какви сблъсъци ще се насладите около Коледа

От Премиър лийг потвърдиха програмата за празничните дни. Новината от последните дни бе потвърдена и тя е, че на Боксинг дей ще има само един двубой, който ще се проведе от 22:00 българско време и в него ще играят Манчестър Юнайтед и Нюкасъл. Така няма да бъде нарушен графика на кръговете, тъй като вторият ден на Рождество Христово, известен в Англия като Боксинг дей, се пада в петък. Целият основен кръг ще бъде разпределен между събота и неделя, а в понеделник също ще има един мач. Това е, четвъртият случай, в който отборите на “червените дяволи” и “свраките” ще се изправят един срещу друг на този ден.

Съботният празничен ден ще започне с мач между Манчестър Сити и Нотингам Форест в ранния часови диапазон от 14:30, а късният сблъсък ще е между Челси и Астън Вила. В неделния ден на 28-и декември феновете ще могат да се насладят на лондонското дерби между Кристъл Палас и Тотнъм, което ще е с начален час от 18:30. Шампионът Ливърпул приеме Уулвърхамптън в традиционния час от 17:00.

На 30-и декември пък програмата сочи, че ще имат шест двубоя, включително Арсенал срещу Астън Вила, като четири от тях ще стартират от 21:30, а два от 20:15. В последния ден от годината мачове от Премиър лийг няма да има, а останалите срещи от този кръг ще бъдат изиграни на първи януари - два от 19:30 и още два от 20:00.

