Освободиха Стефан Ботев като президент на БФВТ

  • 15 дек 2025 | 11:54
  • 1356
  • 1

Освободиха Стефан Ботев като президент на българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ).

Това се случи днес на Общото събрание на БФВТ, което се провежда в момента в София, на което присъстват 33 от 36 клуба. Олимпийският шампион от Париж 2024 Карлос Насар също е в залата.

Общото събрание гласува 20 гласа за освобождаването на президента, 10 против, 2 въздържали.

Двамата кандидати за нов президент на БФВТ са Стефан Ботев и Асен Златев, който е подкрепян от Карлос Насар.

Асен Златев призова Стефан Ботев да не се обжалват решенията в съда, който и да спечели.

“Ще разчитам на договорените от сегашното ръководство на БФВТ средства. Надявам се Делян Пеевски да продължи да помага на българските щанги”, заяви Асен Златев.

