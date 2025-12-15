Освободиха Стефан Ботев като президент на БФВТ

Освободиха Стефан Ботев като президент на българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ).

Това се случи днес на Общото събрание на БФВТ, което се провежда в момента в София, на което присъстват 33 от 36 клуба. Олимпийският шампион от Париж 2024 Карлос Насар също е в залата.

Общото събрание гласува 20 гласа за освобождаването на президента, 10 против, 2 въздържали.

Двамата кандидати за нов президент на БФВТ са Стефан Ботев и Асен Златев, който е подкрепян от Карлос Насар.

Асен Златев призова Стефан Ботев да не се обжалват решенията в съда, който и да спечели.

“Ще разчитам на договорените от сегашното ръководство на БФВТ средства. Надявам се Делян Пеевски да продължи да помага на българските щанги”, заяви Асен Златев.