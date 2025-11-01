Ще продължи ли възходът на Манчестър Юнайтед?

Нотингам Форест посреща Манчестър Юнайтед на стадион "Сити Граунд" в мач от 10-ия кръг на Премиър лийг. Двубоят ще стартира в 17:00 часа, а главен съдия ще бъде Дарън Ингланд.



За домакините този мач е от изключително значение в борбата им за оцеляване в елита, докато "червените дяволи" се стремят да затвърдят позициите си в топ 6 и да продължат положителната си серия от последните седмици.

Нотингам Форест преминава през изключително труден период, записвайки четири поредни загуби в Премиър лийг. В последния си мач отборът отстъпи с 0:2 като гост на Борнемут. Този резултат дойде след поражения от Челси с 0:3 и Нюкасъл с 0:2. Единственият лъч светлина за тима бе победата с 2:0 над Порто в Лига Европа.



Манчестър Юнайтед е в отлична форма с четири победи в последните пет мача. "Червените дяволи" надиграха Брайтън с 4:2 и постигнаха ценна победа като гост срещу Ливърпул с 2:1. Преди това победиха и Съндърланд с 2:0, а единственото им поражение бе от Брентфорд с 1:3.

Нотингам Форест разчита на Елиът Андерсън като ключов играч в средата на терена, който показа добри изяви срещу Манчестър Юнайтед в предишните им срещи, включително асистенция при последната визита на "Олд Трафорд". Домакините ще чакат голове от Крис Ууд и Тайуо Ауоний, които имат опит в отбелязването срещу "червените дяволи".



Манчестър Юнайтед залага на Брайън Мбемо, който е в отлична форма с 4 гола в първенството досега. Нападателят отбеляза два гола в последния мач срещу Брайтън и бе точен и при победата над Ливърпул. Бруно Фернандеш пък продължава да бъде лидерът в средата на терена.

Нотингам Форест се намира в изключително тежка ситуация, заемайки 18-то място в зоната на изпадащите с едва 5 точки от 9 изиграни мача. Тимът има най-слабата защита в лигата с 17 допуснати гола и е отбелязал само 5 пъти. Манчестър Юнайтед е на 6-та позиция с 16 точки, като тимът е в серия от три поредни победи в първенството. "Червените дяволи" имат 15 отбелязани и 14 допуснати гола. Победа за домакините би била изключително ценна в борбата им за оцеляване, докато успех за гостите би ги приближил до топ 4 и местата, даващи право на участие в Шампионската лига.

Последният двубой между двата отбора се състоя на 1 април 2025 г. на "Сити Граунд", когато Нотингам Форест победи Манчестър Юнайтед с 1:0. Единственото попадение в мача бе дело на Антъни Еланга, който се разписа още в 5-ата минута.



Интересното е, че Форест има отлични резултати срещу "червените дяволи" в последните им срещи, като преди това спечели и като гост на "Олд Трафорд" с 3:2 през декември 2024 г. с голове на Никола Миленкович, Морган Гибс-Уайт и Крис Ууд.

