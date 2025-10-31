Спалети с първи думи начело на Ювентус: Щастлив съм, че съм тук, отборът има потенциал да се бори за Скудетото

Новият наставник на Ювентус Лучано Спалети говори на първата си пресконференция като треньор на “бианконерите”. Дебютът на бившия селекционер на Италия ще е в гостуването на Кремонезе утре.
Договорът на Спалети е до края на сезона, с опция за подновяване при класиране за следващото издание на Шампионската лига. На пресконференцията присъстваха още шефовете в клуба Комоли, Киелини и Модесто.
“Това е прекрасно чувство. Всички знаем историята и организацията на този клуб. Знаем, че има високи очаквания, но присъединяването към отбора винаги е прекрасно чувство. Преобладаващото чувство в момента е желанието да върна този клуб на върха, въпреки че изпитвам абсолютно уважение към позицията му в лигата и работата, която Тудор е свършил.
Уверен съм, че ще намеря добре трениран отбор в добро психическо състояние и, разбира се, трябва да работим усилено, за да имаме шанс да постигнем тези амбиции и това, за което говорихме по-рано. Щастлив съм, че съм тук и благодаря на Комоли за милите думи”, започна Спалети.
“Ако не бях вярвал, че този отбор има потенциал, въпреки че премина през трудни времена, защо щях да приема осеммесечен договор? Така че мисля, че мога да свърша добра работа с тях. Трябва да се опитаме да се върнем в местата за Шампионската лига и в момента трябва да свършим добра работа, за да върнем нещата в правилната посока, защото другите се състезават бързо.
Атакуващият футбол е друго важно качество, но ключът е да бъдем отбор и група, които разбират какво трябва да правим на терена в различни ситуации. Това ще ни е от полза от всички страни. Надявам се да можем да се върнем в надпреварата за Скудетото; говорихме за това и с играчите. Намеренията ни трябва да са в най-добра форма, особено след като все още има 29 мача”, продължи новият треньор на Ювентус.
„Ситуацията на Влахович? Говоря с него; не съм получавал никакъв натиск от клуба. Искам да видя намеренията му, но съдейки по силното му представяне последния мач, те са много ясни: това поведение очевидно оправя всичко.
Днес е първата ми тренировка. Тъй като, както казах, уважавам работата на Тудор, може би ще надградя върху това, което видяхме преди. Мисля, че условията са налице, за да продължим това, което е направено досега. В същото време можем да опитаме нещо различно, с защита от четирима души вместо от трима”, каза още Спалети.
"Татуировката на Наполи ? Това не променя нищо, винаги ще имам много приятели в Неапол: това е град, който винаги ще остане в сърцето ми отвъд професионалните ми избори. Изявления, че не бих тренирал други италиански клубове? Това се отнасяше само за сезона след Скудетото.
Днес например ми направиха кръвен тест и ми взеха кръв от дясната ръка, защото не исках да докосвам нищо на другата (б.ред. - където е татуировката на Наполи). Екстраполирането на казаното от мен за Наполи и края на връзката – а именно, че не бих носил водил друг отбор – се отнасяше до този сезон. След онзи сезон не бих работил с друг клуб и всъщност не го направих. Ясно е обаче, че не бива да спирам да бъда треньор, след като бях в Наполи. Това се отнасяше само за сезона след Скудетото", поясни още специалистът, който направи "партенопеите" убедителни шампиони преди две години.