Ювентус 1:0 Удинезе, Влахович откри от дузпа в самото начало

Ювентус и Удинезе играят при резултат 1:0 на "Алианц Стейдиъм" в двубой от деветия кръг на Серия "А". Душан Влахович откри от дузпа в петата минута. "Бианконерите" ще се опитат да прекъснат лошата си серия от осем поредни срещи във всички турнири без победа, заради която Игор Тудор бе уволнен. Отборът ще бъде воден днес от треньора на младежкия тим Масимо Брамбила, а вероятно до часове Лучано Спалети ще бъде обявен за нов постоянен наставник на Юве.

Двата отбора влизат в този сблъсък с равен брой точки - по 12. Торинци спечелиха 13 от последните 16 шампионантни мача с отбора на Удинезе. От началото на сезона обаче само Рома, Наполи и Милан имат повече спечелени точки като гост от "малките зебри".

Юве няма гол близо 400 игрови минути.

Брамбила залага на доста офанзивна формация и прави някои неочаквани промени. Ди Грегорио започва на вратата. Кенан Йълдъз се завръща в стартовия състав, след като пропусна мача с Лацио заради проблем в коляното. Душан Влахович запазва мястото си на върха на атаката, но Лоис Опенда е предпочетен за негов партньор пред Джонатан Дейвид. Филип Костич стартира като титуляр за първи път през този сезон, а Копмайнерс сяда на пейката.

В състава на Удинезе има две промени в сравнение с победата над Лече - Кингсли Ехизибуе и бившият играч на Лудогорец Якуб Пьотровски започват за сметка на Дзаноли и Екеленкамп. Кийнън Дейвис и Николо Дзаниоло стартират в атака за гостите.

Още в четвъртата минута домакините получиха дузпа, след като Гогличидзе събори в наказателното поле от Влахович, който получи добро подаване от Опенда. Сърбинът изпълни хладнокръвно от бялата точка, давайки преднина на Юве.