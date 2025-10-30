Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Официално: Ювентус назначи Спалети за свой треньор

Официално: Ювентус назначи Спалети за свой треньор

  • 30 окт 2025 | 19:55
  • 1099
  • 0

От Ювентус официално обявиха назначаването на Лучано Спалети за старши треньор на тима, с което той наследява на поста уволнения Игор Тудор. Договорът на италианския специалист е само до края на сезона, но се смята, че той ще бъде автоматично подновен с още една година при класиране за Шампионската лига.

Според Фабрицио Романо опитният наставник лесно се е съгласил на тази продължителност на контракта, въпреки че първоначалните му намерения са били за тригодишен договор. Освен това Спалети наскоро отказал по-скъпоплатени оферти от Нотингам Форест и Ал-Итихад, очаквайки по-интригуващ спортен проект. Така 66-годишният треньор ще води девети различен италиански клуб след Емполи, Сампдория, Венеция, Удинезе, Анкона, Рома, Интер и Наполи, с който стана шампион в Серия "А" през сезон 2022/23. За последно той беше селекционер на Италия, а в чужбина е бил начело само на руския Зенит.

Спалети заварва Ювентус на седмото място в италианския елит с 15 точки от четири победи, три равенства и две загуби, а в Шампионската лига тимът е чак 25-и с два пункта от две ремита и едно поражение. Неговият дебют като треньор на “Старата госпожа” ще бъде в съботното гостуване на новака в Серия "А" Кремонезе.

