  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Сабатини: Ювентус може да е като чист морфин за Спалети

Сабатини: Ювентус може да е като чист морфин за Спалети

  • 29 окт 2025 | 15:56
  • 656
  • 0

Бившият спортен директор на Рома Валтер Сабатини заяви, че Лучано Спалети и Ювентус могат да представляват “перфектен брак”, тъй като отчаяно се нуждаят един от друг, а “бианконерите” биха могли да представляват “чист морфин” за бившия селекционер на Италия. От “Алианц стейдиъм” в понеделник се разделиха с Игор Тудор и именно Спалети се превърна във фаворит номер едно за нов треньор на тима. Медиите в страната вече обявиха, че двете страни са постигнали договорка, след като треньорът е приел предложението за договор до края на сезона, който ще се удължи автоматично, ако Юве се класира за Шампионската лига.

“В Ювентус, в настоящата ситуация, не е достатъчно просто да имаш треньор, който да прави нещата както трябва. Те се нуждаят от нещо повече, а Лучано е идеалният гений, който да ги изкачи на друго ниво. На Юве им липсва лидерство на терена. Когато няма играчи, които могат да дърпат отбора напред, е необходимо да разполагаш с ясен стил на игра, за да се неутрализират проблемите. В момента да правиш нещата сравнително добре не е достатъчно. Не съм говорил със Спалети, но ако той е изборът на клуба, Лучано би бил правилният човек на правилното място в идеалния момент. Ювентус се нуждае от Лучано, а Лучано се нуждае от Ювентус”, обясни бившият шеф.

Той продължи с обясненията защо това евентуално бъдещо сътрудничество би могло да е изключително ползотворно за двете страни след провала на треньора начело на италианския национален отбор.

“Лучано страдаше физически от провала си с националния отбор. Той не можеше да се успокои от станалото. Болката, причинена от случилото се с “адзурите”, не е нещо, което може да се излекува с аспирин. Той живееше на Коверчано всеки ден и носеше патриотичен дух. За да облекчи тази болка, Спалети се нуждае от индустриални дози морфин, а Ювентус може да представлява именно точно това за него. Идеална и неповторима възможност както за клуба, така и за Лучано, перфектен брак,” допълни Сабатини.

Бившият директор в Рома също така смята, че новата звезда на “бианконерите” Кенан Йълдъз би могъл да бъде еквивалент на Хвича Кварацхелия от времето на наставника в Наполи, когато бе спечелена титлата от “партенопеите”.

“Той е страхотен талант и мога да си го представя неудържим, млад, но вече решителен на най-високото ниво. Йълдъз може да бъде за Ювентус това, което бе Кварацхелия за шампионския тим на Спалети в Наполи. Не толкова по отношение на стила си на игра, който е различен, колкото по отношение на влиянието му върху мачовете на отбора. Спалети е въплъщение на красотата във футбола, всеки печели от това. Убеден съм, че играч като Тюн Копмайнерс също ще се преоткрие под ръководството на Лучано. Може би Ювентус се нуждае от повече опции в халфовата линия,” завърши Валтер Сабатини.

Снимки: Gettyimages

