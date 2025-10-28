Няколко футболисти на Ювентус пожелаха успех на Тудор след уволнението му

Няколко от футболистите на Ювентус изказаха благодарността си към вече бившия си треньор Игор Тудор, забелязаха медиите в Италия. Хърватинът бе уволнен вчера след негативна серия от осем мача без победа, като "бианконерите“ не бяха печелили от победата с 4:3 над Интер на 13 септември и не бяха отбелязали гол в последните четири мача под ръководството на Тудор.

Тудор се превърна в първия уволнен треньор в Серия А през новия сезон. Той води "бианконерите" от март 2025 г. и в 24 мача Ювентус спечели 10, завърши с 8 равенства и загуби 6.

Kenan Yildiz, Gleison Bremer and Mattia Perin were the first of the Juventus players to publicly express their gratitude to Igor Tudor following the news of his sacking on Monday: 'All the best for the future, Mister'. pic.twitter.com/2GVjm04qRb — Football Italia (@footballitalia) October 27, 2025

Сред играчите, реагирали в социалните мрежи на новината, бе една от звездите на отбора Кенан Йълдъз.

"Благодаря ви за всичко, господине. Всичко най-добро за бъдещето“, написа 20-годишният турчин в социалните мрежи.

Бразилският защитник Глейсон Бремер пък бе първият от играчите на Юве, който публично изрази своята благодарност към Тудор след новината за неговото освобождаване в понеделник. "Благодаря за всичко, шефе, желая ти късмет в бъдеще“, написа той в своята история в Инстаграм. Резервният вратар Матия Перин също написа подобно съобщение в профила си.

