Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Няколко футболисти на Ювентус пожелаха успех на Тудор след уволнението му

Няколко футболисти на Ювентус пожелаха успех на Тудор след уволнението му

  • 28 окт 2025 | 15:24
  • 609
  • 0

Няколко от футболистите на Ювентус изказаха благодарността си към вече бившия си треньор Игор Тудор, забелязаха медиите в Италия. Хърватинът бе уволнен вчера след негативна серия от осем мача без победа, като "бианконерите“ не бяха печелили от победата с 4:3 над Интер на 13 септември и не бяха отбелязали гол в последните четири мача под ръководството на Тудор.

Тудор се превърна в първия уволнен треньор в Серия А през новия сезон. Той води "бианконерите" от март 2025 г. и в 24 мача Ювентус спечели 10, завърши с 8 равенства и загуби 6.

Сред играчите, реагирали в социалните мрежи на новината, бе една от звездите на отбора Кенан Йълдъз.
"Благодаря ви за всичко, господине. Всичко най-добро за бъдещето“, написа 20-годишният турчин в социалните мрежи.

Спалети: Който и да наследи Тудор, ще бъде късметлия
Спалети: Който и да наследи Тудор, ще бъде късметлия

Бразилският защитник Глейсон Бремер пък бе първият от играчите на Юве, който публично изрази своята благодарност към Тудор след новината за неговото освобождаване в понеделник. "Благодаря за всичко, шефе, желая ти късмет в бъдеще“, написа той в своята история в Инстаграм. Резервният вратар Матия Перин също написа подобно съобщение в профила си.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Български национал има нов спортен директор, който е лежал за уредени мачове и е откраднал пингвин

Български национал има нов спортен директор, който е лежал за уредени мачове и е откраднал пингвин

  • 28 окт 2025 | 15:09
  • 4261
  • 2
Жоан Лапорта е окуражил футболистите след загубата в "Ел Класико"

Жоан Лапорта е окуражил футболистите след загубата в "Ел Класико"

  • 28 окт 2025 | 14:59
  • 589
  • 5
Мениджърът на Брайтън посочи двете причини за успехите на Арсенал

Мениджърът на Брайтън посочи двете причини за успехите на Арсенал

  • 28 окт 2025 | 14:51
  • 1107
  • 0
Карвахал претърпя успешна операция, завръща се догодина

Карвахал претърпя успешна операция, завръща се догодина

  • 28 окт 2025 | 14:49
  • 726
  • 6
Спалети: Който и да наследи Тудор, ще бъде късметлия

Спалети: Който и да наследи Тудор, ще бъде късметлия

  • 28 окт 2025 | 14:28
  • 2820
  • 0
Томас Франк: Ван де Вен има голямо бъдеще в Тотнъм

Томас Франк: Ван де Вен има голямо бъдеще в Тотнъм

  • 28 окт 2025 | 13:46
  • 677
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ясен е новият селекционер на България

Ясен е новият селекционер на България

  • 28 окт 2025 | 15:47
  • 12266
  • 7
Фратрия 0:1 Арда

Фратрия 0:1 Арда

  • 28 окт 2025 | 16:23
  • 6405
  • 0
Купата на България на живо: играе се на "Коритото"

Купата на България на живо: играе се на "Коритото"

  • 28 окт 2025 | 16:50
  • 38811
  • 10
ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

  • 28 окт 2025 | 12:34
  • 26095
  • 15
Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

  • 28 окт 2025 | 14:33
  • 19265
  • 131
Може ли Никола Цолов да дебютира във Формула 2 още през 2025 година?

Може ли Никола Цолов да дебютира във Формула 2 още през 2025 година?

  • 28 окт 2025 | 13:48
  • 9254
  • 8