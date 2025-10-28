Няколко футболисти на Ювентус пожелаха успех на Тудор след уволнението му

Няколко от футболистите на Ювентус изказаха благодарността си към вече бившия си треньор Игор Тудор, забелязаха медиите в Италия. Хърватинът бе уволнен вчера след негативна серия от осем мача без победа, като "бианконерите“ не бяха печелили от победата с 4:3 над Интер на 13 септември и не бяха отбелязали гол в последните четири мача под ръководството на Тудор.
Тудор се превърна в първия уволнен треньор в Серия А през новия сезон. Той води "бианконерите" от март 2025 г. и в 24 мача Ювентус спечели 10, завърши с 8 равенства и загуби 6.
Сред играчите, реагирали в социалните мрежи на новината, бе една от звездите на отбора Кенан Йълдъз.
"Благодаря ви за всичко, господине. Всичко най-добро за бъдещето“, написа 20-годишният турчин в социалните мрежи.
Бразилският защитник Глейсон Бремер пък бе първият от играчите на Юве, който публично изрази своята благодарност към Тудор след новината за неговото освобождаване в понеделник. "Благодаря за всичко, шефе, желая ти късмет в бъдеще“, написа той в своята история в Инстаграм. Резервният вратар Матия Перин също написа подобно съобщение в профила си.
Снимки: Imago