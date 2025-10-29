Ювентус търси заместник на Копмайнерс

Ювентус вече се оглежда за заместник на Тюн Копмайнерс. Нидерландецът пристигна в клуба през есента на 2024 г., като за него бяха платени 60.7 милиона еврона Аталанта. Той обаче до момента не оправдава очакванията и изглежда бъдещето му при "бианконерите" е все по-неясно.

Копмайнерс играе в Серия А от 2021 г., като отбеляза 26 гола в 97 мача за Аталанта и изигра ключова роля в успеха на бергамаските в Лига Европа. Въпреки това, напоследък по-скоро се акцентира върху трудното му начало на сезона.

27-годишният полузащитник пристигна в Торино с големи надежди, но досегашното му представяне изостава от нивото, на което бяха свикнали в Аталанта. Под ръководството на Игор Тудор той беше изпробван в няколко роли, но изглежда, че все още не е успял да намери най-подходящата за него позиция и не е оказал толкова голямо влияние върху мачовете, колкото клубът се надяваше. Според Football Italia, ръководството на клуба ще вземе решение за бъдещето му през зимния трансферен прозорец.

Въпреки че клубът продължава да му гласува доверие, признават, че балансът в халфовата линия все още не е възстановен, така че е напълно възможно да се наложи подсилване. Според CalcioMercato, Ювентус продължава да следи полузащитника на Борусия Дортмунд, Феликс Нмеча. Германският национал направи добро впечатление в мача от Шампионската лига срещу Ювентус. Прехвърлянето му обаче е усложнено от интереса към 25-годишния полузащитник от английската Премиър лийг и Ла Лига, като правата му се оценяват на 50 милиона евро.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages