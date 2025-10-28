Популярни
Шеф на Ювентус се среща днес със Спалети, Буфон го смята за най-подходящ нов треньор

  • 28 окт 2025 | 11:18
  • 545
  • 1

Ювентус работи усилено по намирането на нов треньор след вчерашното уволнение на Игор Тудор. Категоричен фаворит на този етап изглежда бившият селекционер на Италия Лучано Спалети.

Ювентус вече преговаря със Спалети, Манчини е вариант "Б"
Ювентус вече преговаря със Спалети, Манчини е вариант "Б"

Според “Гадзета дело Спорт” бъдещият изпълнителен директор на "бианконерите" Дамиен Комоли, който в момента заема поста на генерален мениджър, днес ще се срещне лично със специалиста. Ако между двамата не възникне непреодолимо разминаване, споразумението може да бъде финализирано скоро.

Смята се, че офертата към Спалети ще бъде до края на сезона с опция с опция за удължаване за минимум още година при класиране за Шампионската лига. Бившият треньор на Рома и Наполи вече отхвърлил оферти от Турция и Саудитска Арабия, тъй като смята, че не е моментът да поема отбор извън граница.

Самият Спалети иначе също има сериозен интерес към евентуална нова работа начело на “бианконерите”. Треньорът бил убеден в качествата на състава на “бианконерите“, защото е разбрал, че потенциалът на отбора може да бъде много по-висок, пише “Гадзета”.

В утрешния домакински мач срещу Удинезе иначе отборът ще бъде воден временно от Масимо Брамбила, който е наставник на от дублиращия тим (Next Gen).

Междувременно евентуалното идване на Спалети бе одобрено от една от най-големите легенди на Ювентус Джанлуиджи Буфон и изказа съжаление за случилото се с Игор Тудор. “Много съжалявам за Игор, който ми беше скъп съотборник и е много сериозен и прям човек. Съжалявам, защото това ни дава представа за трудностите, които Ювентус изпитва през последните години", каза бившият голям вратар.

Буфон определи неразрешените трудности на „Старата госпожа“ като „физиологични, когато един голям цикъл приключва и трябва да започне нов. Често е нужно време, за да се намерят правилните хора и да се поставят на правилните места“.

Рекoрдьорът по мачове за Италия одобри евентуалното идване на Спалети в Ювентус: “Ако треньорът поеме поста, според мен той би бил най-подходящият човек, когото Юве може да привлече".

Снимки: Imago

