Ювентус плаща 41 милиона евро на трима треньори

  • 28 окт 2025 | 17:00
Колко далеч е Ювентус от стария си блясък, най-добре показват бизнес ходовете при селекцията на отбора през последните години. Разклатеният гранд е стигнал до ситуация, в която ще трябва да плаща на трима треньори. Назначаването на Лучано Спалети е почти договорено, което го прави третият треньор само за една година, като всеки от тях получава заплата. Миналата есен Тиаго Мота имаше дългосрочен договор, преди той да бъде едностранно прекратен, поради което все още получава редовно заплата, а същото важи и за уволнения вчера Игор Тудор.

Тъй като хърватинът имаше договор до лятото на 2027 г., това означава, че "старата госпожа" ще продължи да му плаща, както на Мота, докато не си намери работа. Общо двамата ще струват точно 26,4 милиона евро на клуба. Като добавим и заплатата на Спалети, която, според спекулациите, ще бъде около 15 милиона евро, достигаме до сума от над 41 милиона. Твърде много за всеки отбор, но повече от това говори колко ниско е паднал Юве. И което е най-лошото, въпрос е колко дълго ще се задържи Спалети. Пред него е поставен договор до края на сезона, но с автоматично удължаване за още две години, ако класира отбора за Шампионската лига.

„Проблем“ за торинския гранд, ако не планира бъдещето си с него...

