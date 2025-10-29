Ювентус се разбра със Спалети

Ювентус действа светкавично, за да запълни празнината, оставена от напускането на Игор Тудор, и постигна устна договорка с Лучано Спалети.

Според италиански медии, опитният треньор ще поеме юздите на отбора, завръщайки се на пейката след напускането си на националния отбор на Италия.

Споразумението предвижда сътрудничество до юни 2026 г., като включва и опция за удължаване с още една година. Активирането на опцията зависи от осигуряването на участие на Ювентус в Шампионската лига през следващия състезателен сезон.

Според последните информации, Спалети спечели „надпреварата“ за наследник, оставяйки зад себе си други кандидати като Роберто Манчини и Рафаеле Паладино.

Снимки: Gettyimages