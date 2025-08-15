Партизан и Карабельов се сбогуваха с Европа след драма в Шотландия

Партизан приключи участието си в Лигата на конференциите, след като загуби драматичто с 2:3 след продължения реванша с Хибърниън в Шотландия от третия предварителен кръг на турнира. Българският халф на гостите Янис Карабельов се появи от пейката и остави своя отпечатък върху мача, асистирайки за третото попадение на сърбите, което прати мача в продължения. Там обаче силите на "гробарите" не стигнаха и те допуснаха гол, който се оказа фатален. Първата среща в Белград бе завършила с успех на шотландците с 2:0 и с общ резултат 4:3 те продължават напред.

Партизан поведе през първото полувреме с два гола, дело на Милан Вукотич в 17-ата и Йован Милошевич в 44-ата минута.

Хибърниън обаче намали изоставането си в 60-ата минута с гол на Киърън Боуи.

УЕФА наказа Партизан

Три минути по-късно ситуацията стана още по-сложна за "гробарите", които останаха в намален състав след червен картон на Никола Шимич.

Въпреки това сърбите показаха характер и дълбоко в добавеното време отбелязаха трети гол. Карабельов достигна до една топка близо до аутлинията и асистира за Андрей Костич, който порази вратата на съперника за 1:3, пращайки мача в продължения.

Там обаче късметът се усмихна на домакините и Крис Кадън отбеляза за 2:3 в 100-ата минута, с което донесе и крайния успех на своя тим.

Така Хибърниън отива в плейофната фаза на турнира, където ще играе срещу Легия (Варшава).