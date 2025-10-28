Герасим Заков: Янев ще стабилизира отбора и съм убеден, че ЦСКА ще се класира за евротурнирите

Бившият нападател и двукратен шампион с ЦСКА – Герасим Заков, коментира актуалното състояние на „червените“ и назначението на Христо Янев за старши треньор. В изказване от „Интервюто на Sportal.bg” Заков подчерта, че очакванията към тима често надминават реалното му състояние, но вярва, че новият наставник има нужните качества и амбиция да върне стабилността в отбора.

„Очакванията към ЦСКА бяха изпреварили събитията в отбора. Липсата на трофей беше големият минус през миналия сезон. За ЦСКА в момента не е проблем да плати 2–3 милиона за нов футболист. Дават се заплати, които бяха немислими преди години. Но е трудно за чужденците в България – тук се работи по-различно и трябва да познаваш манталитета ни, за да направиш добра сплав.“

Бившият голмайстор изрази увереност, че Христо Янев е готов за предизвикателството да води ЦСКА и че назначението му е напълно заслужено.

„Христо Янев иска да работи и му се работи много. Познавам го от малък, когато бях в първия отбор – беше един от хората, които се държаха добре с мен и ми подадоха ръка. Дано има късмет. Извървя стълбицата и стана претендент за ЦСКА. Радвам се, че му гласуваха доверие.“

Въпреки че Заков призна, че е „твърде рано за видимо подобрение“, той е уверен, че отборът ще намери ритъма си.

„Сигурен съм, че и футболистите са обременени и им тежи липсата на точки. Но ‘червената’ публика, въпреки трудностите, показва, че е обединена и единна. Убеден съм, че Ицо ще ги стабилизира и с наличния потенциал ще натрупат достатъчно точки до зимния прозорец. Тогава се надявам, че ще бъдат привлечени точните играчи, за да се повиши класата.“

В заключение Заков сподели оптимизъм за бъдещето на тима: „Убеден съм, че ЦСКА ще се класира за евротурнирите.“