ЦСКА има мисия 3 от 3 до дербито с Левски, но дали Берое ще позволи да бъде изпълнена?

Днес от 17:15 часа ЦСКА приема Берое в мач от 13-ия кръг на efbet Лига.

“Червените” ще излязат в приповдигнато настроение за това домакинство предвид успеха им с 1:0 над Добруджа преди седмица, който бе първи под ръководството на новия наставник Христо Янев и общо втори за сезона.

Под сериозен въпрос за двубоя са Иван Турицов и Улаус Скаршем, които може да бъдат съхранени за мача с Левски, който е след около две седмици.

Бранителят получи травма в аддуктура при тежкото поражение на България с 1:6 от Турция и оттогава не е играл. Норвежецът пък се възстановява от проблеми с минискуса.

Със сигурност този сблъсък ще е по-специален за едно от новите попълнения на ЦСКА - Леандро Годой, който до миналия сезон водеше изключително успешно атаката на “заралии”.

Големият отсъстващ в състава на Берое ще е Алберто Салидо. “Вълшебният мустак” има 8 гола и две асистенции от началото на сезона, а липсата му няма как да не се отрази на старозагорци.

Въпреки това те неведнъж са доказали, че са способни да поднесат изненада.

Все пак ЦСКА е сочен за абсолютен фаворит в мача и всичко друго освен “червена” победа ще отиде в графата “изненади”. Ако футболистите на Христо Янев спечелят трите точки, те ще скочат от 11-то на 7-мо място в класирането. Още повече, че само седмица по-късно им предстои ново домакинство срещу напълно преодолим отбор - този на Монтана, и имат всички шансове да влязат в серия от три поредни победи в дербито с високо летящия Левски на 8 ноември.