Елитна група до 16г. Академик (Пд) - Септември
  Sportal.bg
  ЦСКА
ЦСКА без двама основни играчи срещу Берое

  • 26 окт 2025 | 12:40
  • 2188
  • 0
Слушай на живо: ЦСКА - Берое

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев определи групата за днешното домакинство на Берое в двубой от 13-ия кръг на Първа професионална лига. Мачът ще стартира в 17:15 ч. на Националния стадион „Васил Левски“. 

След изтърпяно наказание се завръща Бруно Жордао. Извън сметките остават контузените Иван Турицов и Улаус Скаршем.

Групата на ЦСКА: Густаво Бусато, Фьодор Лапоухов, Браян Кордоба, Дейвид Пастор, Сейни Санянг, Адриан Лапеня, Анжело Мартино, Теодор Иванов, Лумбард Делова, Мартин Стойчев, Юлиан Илиев, Петко Панайотов, Бруно Жордао, Джеймс Ето’о, Илиан Илиев, Дейвид Сегер, Кевин Додай, Георги Чорбаджийски, Мохамед Брахими, Йоанис Питас, Иван Тасев, Леандро Годой, Йоан Борносузов.

