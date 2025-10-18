Христо Янев: Трябва да започнем да трупаме победи, които да ни вдигнат самочувствието

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев говори пред медиите на летището в София преди заминаването на отбора за Варна. Утре “червените” ще се изправят срещу Добруджа в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига. Любопитното е, че днес футболистите и треньорският щаб ЦСКА ще пътуват в един полет за морската ни столица с отбора на Левски.

ЦСКА отива в Добрич с трима липсващи

“Направихме всичко възможно за краткото време, което имахме и с футболистите, с които разполагахме, да се потрудим достатъчно и да се подобрим. Всичко е наред, подготвяме се сериозно за мача. Подхождаме с уважение към Добруджа и се надявам да направим добър мач. Контузените, които са, останаха в София, за да се възстановят.

Ако кажем, че сме играли добре с Лудогорец, трябва да задържим това ниво и да постигнем победи, които да вдигнат самочувствието.

Всеки мач е от голямо значение, важното е да победим и да трупаме увереност. И да започнем да показваме по-голямо постоянство”, заяви Янев.