Христо Янев провел индивидуален разговор с Кошмара

Треньорът на ЦСКА Христо Янев е провел индивидуален разговор с централния нападател на тима Леандро Годой, пише “Тема спорт”. Това се е случило след двубоя с Лудогорец, в който Кошмара изпусна да донесе победата след чисто положение с глава. После се засуети и се подхлъзна при още една добра атака.

Бившият голмайстор на efbet Лига с екипа на Берое премина наскоро при “червените”. Той записа дотук 7 мача в шампионата (557 минути), в които обаче вкара само един гол. Именно в тази връзка Янев е провел индивидуален разговор с нападателя, като му е вдъхнал увереност и е заявил, че вярва в качествата му.