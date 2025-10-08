Популярни
  ЦSKA
  2. ЦСКА
  3. Христо Янев провел индивидуален разговор с Кошмара

Христо Янев провел индивидуален разговор с Кошмара

  • 8 окт 2025 | 13:35
  • 822
  • 1

Треньорът на ЦСКА Христо Янев е провел индивидуален разговор с централния нападател на тима Леандро Годой, пише “Тема спорт”. Това се е случило след двубоя с Лудогорец, в който Кошмара изпусна да донесе победата след чисто положение с глава. После се засуети и се подхлъзна при още една добра атака.

ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец
ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

Бившият голмайстор на efbet Лига с екипа на Берое премина наскоро при “червените”. Той записа дотук 7 мача в шампионата (557 минути), в които обаче вкара само един гол. Именно в тази връзка Янев е провел индивидуален разговор с нападателя, като му е вдъхнал увереност и е заявил, че вярва в качествата му.

