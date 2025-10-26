Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  11-те на ЦСКА и Берое

11-те на ЦСКА и Берое

  • 26 окт 2025 | 16:09
  • 8217
  • 13
11-те на ЦСКА и Берое
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Берое

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА и Берое, които излизат в последен мач от 13-ия кръг на efbet Лига.

Домакините по традиция излизат с дуото в атака Питас - Годой. Аут за мача поради контузии са Турицов и Скаршем.

Голямата липса в състава на Берое е голмайсторът Салидо, който се е отчел с 8 попадения от началото на сезона.

ЦСКА - БЕРОЕ

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 4. Лапеня, 5. Делова, 6. Жордао, 17. Мартино, 30. Панайотов, 99. Етоо, 73. Илиев, 28. Питас, 9. Годой

БЕРОЕ: 1. Мота, 3. Саломони, 4. Костантини, 5. Лопес, 7. Пинеда, 9. Валбуена, 10. Нене, 15. Аларкон, 18. Русенов, 23. Сона, 25. Мигел

