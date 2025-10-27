Популярни
  Двама подновиха тренировки с ЦСКА, Турицов се подготвя индивидуално

Двама подновиха тренировки с ЦСКА, Турицов се подготвя индивидуално

  27 окт 2025 | 12:41
Слушай на живо: Севлиево - ЦСКА

Днес ЦСКА проведе възстановителна тренировка след разгромния успех над Берое (5:1) в мач от 13-ия кръг на efbet Лига. Футболистите, които взеха участие в двубоя, са в добро физическо състояние и продължават подготовката за предстоящия мач срещу Севлиево.

С основната група от днес се готвят Улаус Скаршем и Иван Тасев, които се възстановяваха от контузии. Кевин Додай, който отпадна в последния момент от групата за вчерашния мач заради вирусно заболяване, продължава с лечението си, докато Иван Турицов се подготвя на индивидуален режим.

Утре ЦСКА ще има една тренировка на клубната база в Панчарево, а на 29 октомври (сряда) от 13:30 ч. тимът гостува на Севлиево в среща от 1/16-финалите за Купата на България. В четвъртък "армейците" ще проведат възстановителна тренировка в Панчарево.

