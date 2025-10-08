Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Христо Янев взе решение за капитанската лента

Христо Янев взе решение за капитанската лента

  • 8 окт 2025 | 07:52
  • 3897
  • 2

21-годишният централен защитник Теодор Иванов ще остане първи избор за капитан на ЦСКА при Христо Янев, твърди „Тема Спорт“. В сблъсъка с Лудогорец синът на Валентин Илиев за първи път сложи лентата. Той се появи в титулярния състав вместо контузения Лумбард Делова и остана на терена през целия двубой, като се понрави с изявите си. Отсега нататък винаги когато е сред 11-те, Иванов ще носи лентата. Той ще се бори за титулярно място с Делова и Адриан Лапеня.

Подходът на Янев не е изненадващ. По време на първия му престой при “армейците”, в Трета лига, той повери тази отговорност на друг млад български бранител – Валентин Антов, когото направи капитан едва на 14 години. Така специалистът продължава линията лидерът да е продукт на школата.

Теодор Иванов стана петият, който носи лентата в ЦСКА от началото на сезона. “Червените” започнаха кампанията с капитан Лиъм Купър при визитата на Ботев (Пловдив). Той бе такъв после и в мача със Спартак (Варна), но след това бе освободен от клуба. После в три срещи лентата носи вратарят Густаво Бусато, четири двубоя с нея записа Адриан Лапеня, а веднъж капитан бе Иван Турицов – при Вальо Илиев за равенството с Ботев (Враца).

ЦСКА гони рекорд - пети различен футболист сложи капитанската лента
ЦСКА гони рекорд - пети различен футболист сложи капитанската лента

Интересното е, че в първия мач на Янев – ремито с Локомотив (София) в „Надежда“, на терена бяха и Лапеня, и Теодор Иванов, но капитан бе първият. За сблъсъка с Лудогорец обаче наставникът промени това.

Така ще бъде и занапред, когато синът на Вальо Илиев е титуляр. Втори избор ще е Лапеня, а трети Турицов. Опция за лентата остава и Бусато, но той ще е с все по-затихваща роля, защото като титуляр под рамката ще продължи да бъде беларуският национал Фьодор Лапоухов.

През миналия сезон също имаше сериозни размествания по отношение на това кой да е капитан. Лентата бе носена от Купър, Тибо Вион, Бусато и Турицов.

