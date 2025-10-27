Популярни
  3. Феновете на ЦСКА плащат по 20 лева за гостуването в Севлиево

Феновете на ЦСКА плащат по 20 лева за гостуването в Севлиево

  • 27 окт 2025 | 14:15
  • 651
  • 0
Билетите за предстоящото гостуване на ЦСКА на Севлиево в мач от 1/16-финалите за Купата на България ще се продават само в деня на мача. Двубоят ще се играе на 29 октомври (сряда) от 13:30 ч. на стадион "Раковски".

Пропуски няма да се продават онлайн, а само физически – на билетната каса пред сектора за гости от 11:30 ч., като цената на билета за "червените" фенове е 20 лв.

Деца до 14-годишна възраст ще бъдат допускани безплатно на трибуните с придружител, който трябва да попълни декларация.

